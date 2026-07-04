Торгуют в убыток: Porsche закрывает автосалоны по всему Китаю

До недавнего закрытия нескольких автосалонов дилерская сеть Porsche China насчитывала 116 точек продаж по всей стране. В ближайшие годы их число сократится до 80 для повышения рентабельности, отмечают источники.

Согласно отчётам компании, каждый дилерский центр теряет от 20 до 30 тыс. юаней (от 230 до 340 тыс. рублей) на каждой проданной машине, поэтому дальнейшие сокращения необходимы для улучшения финансового положения.

Кроме того, производитель закрыл около 200 станций быстрой зарядки постоянного тока, которые, предположительно, были построены со значительными инвестициями.

Porsche также планирует оптимизировать и реструктуризировать свои китайские подразделения – прогнозируются сокращение примерно 4 тыс. рабочих мест.

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