Торгуют в убыток: Porsche закрывает автосалоны по всему Китаю

Опубликовано 04 июля 2026, 07:251 мин.
Торгуют в убыток: Porsche закрывает автосалоны по всему КитаюPorsche вынуждена закрыть несколько автосалонов на территории КНР
Несмотря на то, что марка Porsche выпускает одни из лучших спорткаров, начало 2026 года оказалось для немецкой компании не самым удачным. Продажи сократились почти во всех регионах за пределами Германии. Как сообщают источники портала IT-home, слабые показатели вынуждают производителя закрывать региональные дилерские центры на территории КНР.
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До недавнего закрытия нескольких автосалонов дилерская сеть Porsche China насчитывала 116 точек продаж по всей стране. В ближайшие годы их число сократится до 80 для повышения рентабельности, отмечают источники.
Согласно отчётам компании, каждый дилерский центр теряет от 20 до 30 тыс. юаней (от 230 до 340 тыс. рублей) на каждой проданной машине, поэтому дальнейшие сокращения необходимы для улучшения финансового положения.
Кроме того, производитель закрыл около 200 станций быстрой зарядки постоянного тока, которые, предположительно, были построены со значительными инвестициями.
Porsche также планирует оптимизировать и реструктуризировать свои китайские подразделения – прогнозируются сокращение примерно 4 тыс. рабочих мест.
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