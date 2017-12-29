Новинку представят на автосалоне в Пекине

Пульс

VW назвал сроки премьеры нового Touareg

D848380f3d9296437242da42d389b5bffc0f9811
29 декабря 2017

Компания Volkswagen объявила, что внедорожник Touareg третьего поколения дебютирует весной следующего года. Предположительно, это произойдет в апреле на автосалоне в Пекине.

Новинку построят на модернизированной модульной платформе MLB Evo, используемой для Audi Q7, Bentley Bentayaga и Lamborghini Urus. В гамму двигателей войдут бензиновые и дизельные турбомоторы объемом два и три литра.

Фото KGP с сайта autoevolution.com

Фото KGP с сайта autoevolution.com

[Все о T-Prime GTE: распутываем клубок концептов VW, знакомясь c прототипом нового Touareg](https://motor.ru/lab/vwtprime.htm)

Все о T-Prime GTE: распутываем клубок концептов VW, знакомясь c прототипом нового Touareg

Помимо этого, не исключается появление «заряженной» R-версии внедорожника. Такая машина может получить мощную V-образную «шестерку» или 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор Audi.

Volkswagen Touareg немного вырастет в размерах, что позволит увеличить доступное пространство в салоне. В линейке марки внедорожник займет верхнюю ступеньку и получит более роскошную отделку, чем фастбек Arteon.

Ранее в Сети появились шпионские фотографии нового внедорожника. Машина, построенная в стилистике концепт-кара T-Prime GTE, получит полностью новый дизайн, светодиодную головную оптику и более заваленную линию остекления.

10 величайших автомобилей Германии

Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю

Фото KGP с сайта autoevolution.com
Теги:
VolkswagenTouareg
Новости по теме
19 декабря 2017
Новый Volkswagen Touareg: первые фотографии
25 апреля 2016
Volkswagen показал предвестника нового внедорожника