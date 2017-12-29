VW назвал сроки премьеры нового Touareg

Компания Volkswagen объявила, что внедорожник Touareg третьего поколения дебютирует весной следующего года. Предположительно, это произойдет в апреле на автосалоне в Пекине.

Новинку построят на модернизированной модульной платформе MLB Evo, используемой для Audi Q7, Bentley Bentayaga и Lamborghini Urus. В гамму двигателей войдут бензиновые и дизельные турбомоторы объемом два и три литра.

Фото KGP с сайта autoevolution.com

Помимо этого, не исключается появление «заряженной» R-версии внедорожника. Такая машина может получить мощную V-образную «шестерку» или 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор Audi.

Volkswagen Touareg немного вырастет в размерах, что позволит увеличить доступное пространство в салоне. В линейке марки внедорожник займет верхнюю ступеньку и получит более роскошную отделку, чем фастбек Arteon.

Ранее в Сети появились шпионские фотографии нового внедорожника. Машина, построенная в стилистике концепт-кара T-Prime GTE, получит полностью новый дизайн, светодиодную головную оптику и более заваленную линию остекления.