Новый VW Touareg приедет на мировую премьеру своим ходом

Внедорожник Volkswagen Touareg следующего поколения своим ходом доберется из Братиславы, где находится завод марки, до Пекина. Пробег приурочат к мировой премьере новинки, которая состоится 23 марта текущего года.

Маршрут протяжностью более 16 тысяч километров пройдет через 11 стран, среди которых Латвия, Польша, Россия, Казахстан и Монголия. Сейчас участники пробега едут по территории России и Казахстана, а через несколько дней доберутся до монгольских равнин. Конечная точка пути выбрана неслучайно — именно на Пекинском автосалоне состоится публичный дебют новинки.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Touareg нового поколения построят на модульной платформе MLB Evo. Гамма двигателей модели будет состоять из бензиновых и дизельных турбодвигателей объемом два и три литра. В список оснащения внедорожника войдет полноуправляемое шасси, пневматическая подвеска, информационно-развлекательная система с 15-дюймовым центральным дисплеем, а также цифровая приборка с экраном диагональю 12 дюймов.

В России продажи нового «Туарега» начнутся летом текущего года.

Машина предыдущего поколения доступна на отечественном рынке по цене от 3 029 000 рублей. Внедорожник оснащается трехлитровыми дизелями мощностью 204 и 245 лошадиных сил и бензиновым двигателем объемом 3,6 литра (249 сил). Агрегаты сочетаются только с восьмидиапазонным «автоматом».