Новый «Туарег»: первые фотографии интерьера

Компания Volkswagen продолжает постепенно раскрывать подробности о внедорожнике Touareg следующего поколения. В этот раз немцы опубликовали первые фотографии интерьера модели.

Как пишет издание Automotive News, новый «Туарег» получит 12-дюймовую электронную приборную панель и 15-дюймовый экран на центральной консоли, с которого будет осуществляться управление мультимедийным комплексом и всей остальной электроники.

При этом некоторые физические кнопки все же останутся – например, для регулировки громкости аудиосистемы. Новая концепция оформления интерьера автомобилей марки будет называться Innovision Cockpit.

Ранее «Фольксваген» продемонстрировал частично закамуфлированный Touareg в динамике и показал скетч модели, на котором можно разглядеть профиль машины и детали дизайна. При этом в прошлом году внешность внедорожника уже рассекретили фотошпионы.

Новый «Туарег» получит модульную платформу MLB Evo, гамму бензиновых и дизельных турбодвигателей объемом два и три литра, а также полноуправляемое шасси и пневматическую подвеску.

До российских дилеров «третий» VW Touareg доберется летом.

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