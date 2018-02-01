Стали известны сроки появления на рынке двух новых моделей

Пульс

VW рассказал, когда привезет в Россию Teramont и новый Touareg

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1 февраля 2018

В конце весны компания Volkswagen выведет на российский рынок семиместный кроссовер Teramont, а летом – Touareg нового поколения. Об этом агентству «Автостат» заявила руководитель отдела продаж российского подразделения марки Елена Смигановская.

[Первый тест VW Teramont — очень большого кроссовера от Volkswagen](https://motor.ru/testdrives/vwterramont.htm)

Первый тест VW Teramont — очень большого кроссовера от Volkswagen

По словам Смигановской, кроссовер Teramont попадает в сегмент, доля которого на нашем рынке занимает около пяти процентов, однако в компании «верят в потенциал» модели и поэтому решили привезти ее в Россию. Комплектации на автомобиль уже сформированы, но подробностей о них (как и цен) пока нет. Смигановская лишь отметила, что у Teramont будет «отличное соотношение цена-ценность».

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Кроссовер Teramont, дебютировавший в 2016 году в США под именем Atlas, будет предлагаться на российском рынке с двухлитровым турбомотором мощностью 238 сил и 280-сильной «шестеркой». Все модификации получат полный привод.

Машины для России будут собирать в США.

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Новый «Туарег» построят на модульном шасси MLB. В зависимости от рынка модель станет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами объемом от двух до трех литров. Как будет выглядеть внедорожник стало известно в конце прошлого года, когда в Сети появились шпионские фотографии машины, заснятой без камуфляжа.

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Теги:
VolkswagenTouaregFordAtlasВнедорожники
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