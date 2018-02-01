VW рассказал, когда привезет в Россию Teramont и новый Touareg

В конце весны компания Volkswagen выведет на российский рынок семиместный кроссовер Teramont, а летом – Touareg нового поколения. Об этом агентству «Автостат» заявила руководитель отдела продаж российского подразделения марки Елена Смигановская.

По словам Смигановской, кроссовер Teramont попадает в сегмент, доля которого на нашем рынке занимает около пяти процентов, однако в компании «верят в потенциал» модели и поэтому решили привезти ее в Россию. Комплектации на автомобиль уже сформированы, но подробностей о них (как и цен) пока нет. Смигановская лишь отметила, что у Teramont будет «отличное соотношение цена-ценность».

Кроссовер Teramont, дебютировавший в 2016 году в США под именем Atlas, будет предлагаться на российском рынке с двухлитровым турбомотором мощностью 238 сил и 280-сильной «шестеркой». Все модификации получат полный привод.

Машины для России будут собирать в США.

Новый «Туарег» построят на модульном шасси MLB. В зависимости от рынка модель станет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами объемом от двух до трех литров. Как будет выглядеть внедорожник стало известно в конце прошлого года, когда в Сети появились шпионские фотографии машины, заснятой без камуфляжа.