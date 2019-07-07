Audi может отказаться от тачскринов в автомобилях

У некоторых марок тачскрины сегодня вытеснили из интерьера почти все кнопки! Мы уже начали к этому привыкать, но оказалось, что всё ещё может вернуться назад. В интервью Autocar главный дизайнер Audi Марк Лихте заявил, что у сенсорных экранов в салонах автомобилей довольно сомнительное будущее. Лет через 10, по его словам, тачскрины могут и вовсе исчезнуть.