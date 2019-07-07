Audi может отказаться от тачскринов в автомобилях

Ещё каких-то пару десятков лет назад в интерьерах наших автомобилей не было никаких сенсорных экранов. Всё было гораздо проще: центральную консоль украшала однодиновая магнитола, у которой в лучшем случае был крошечный монохромный дисплей. Но прогресс не стоит не месте! Довольно скоро вместо монохромных экранов в салонах появились цветные, а затем они постепенно стали сенсорными.
У некоторых марок тачскрины сегодня вытеснили из интерьера почти все кнопки! Мы уже начали к этому привыкать, но оказалось, что всё ещё может вернуться назад. В интервью Autocar главный дизайнер Audi Марк Лихте заявил, что у сенсорных экранов в салонах автомобилей довольно сомнительное будущее. Лет через 10, по его словам, тачскрины могут и вовсе исчезнуть.
Правда, Лихте использовал слово «возможно», чтобы добавить ощущение неопределённости в свой прогноз. По мнению шеф-дизайнера «Ауди», функции многочисленных сенсорных экранов возьмут на себя проекционные дисплеи, которые со времени станут ещё более продвинутыми. Ну а все остальные задачи, уверяет он, можно будет легко выполнять при помощи голосового управления.