Идеальная доставка елки: 900-сильный внедорожник, дрифт и прыжок на 72 метра

Также можно посмотреть, как дрифтер Вон Гиттин-младший проскользил по «Северной петле» на пикапе Ford F-150 Raptor, а чемпион внедорожных гонок съездил за молоком на 700-сильном багги. Или же можно еще раз пересмотреть десятую «Джимхану» Кена Блока, снятую в пяти локациях на пяти разных машинах.