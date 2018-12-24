Идеальная доставка елки: 900-сильный внедорожник, дрифт и прыжок на 72 метра

На автомобиле, построенном в соответствии с категорией полноприводных трофи-траков Pro4, Кайл Ледак дрифтит по песку и гравию, нарезает «пончики» и даже с помощью трамплина запускает свой внедорожник на высоту 72 метров.
До этого версию рождественского ролика сняла компания Mercedes-Benz. В видео показаны возможности дрифт-режима «заряженного» хэтчбека A 45.
Также можно посмотреть, как дрифтер Вон Гиттин-младший проскользил по «Северной петле» на пикапе Ford F-150 Raptor, а чемпион внедорожных гонок съездил за молоком на 700-сильном багги. Или же можно еще раз пересмотреть десятую «Джимхану» Кена Блока, снятую в пяти локациях на пяти разных машинах.