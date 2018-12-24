«Мерседес» показал возможности дрифт-режима самого мощного А-Класса

Самый мощный «заряженный» А-Класс будет оснащаться двухлитровым турбированным двигателем мощностью более 400 лошадиных сил, роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями и полноприводную трансмиссию, как на E 63 S, которая позволяет при полностью отключенной системе стабилизации полностью разомкнуть муфту подключения передней оси.
«Младший брат» A 45 – Mercedes-AMG A 35 4Matic – дебютировал в сентябре на автосалоне в Париже. Хот-хэтч оснащается 306-сильным двигателем, семиступенчатым «роботом», обычным полным приводом, адаптивной подвеской и виртуальным гоночным помощником, который записывает более 80 параметров автомобиля во время заездов по гоночной трассе.
«Сотню» A 35 набирает за 4,7 секунды (чуть медленнее ближайших конкурентов: Audi S3 и BMW M140i). Максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.