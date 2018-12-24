«Мерседес» показал возможности дрифт-режима самого мощного А-Класса

Компания Mercedes-AMG опубликовала «рождественский» ролик, в котором показала прототип самого мощного А-Класса нового поколения – A 45. Автомобиль будет оснащаться системой полного привода с дрифт-режимом, возможности которого и продемонстрированы в видео. Машину сняли на треке в немецком Папенбурге.