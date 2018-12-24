Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:41

«Мерседес» показал возможности дрифт-режима самого мощного А-Класса

Mercedes-AMG опубликовала ролик с прототипом хэтчбека A 45

Компания Mercedes-AMG опубликовала «рождественский» ролик, в котором показала прототип самого мощного А-Класса нового поколения – A 45. Автомобиль будет оснащаться системой полного привода с дрифт-режимом, возможности которого и продемонстрированы в видео. Машину сняли на треке в немецком Папенбурге.

Самый мощный «заряженный» А-Класс будет оснащаться двухлитровым турбированным двигателем мощностью более 400 лошадиных сил, роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями и полноприводную трансмиссию, как на E 63 S, которая позволяет при полностью отключенной системе стабилизации полностью разомкнуть муфту подключения передней оси.

«Младший брат» A 45 – Mercedes-AMG A 35 4Matic – дебютировал в сентябре на автосалоне в Париже. Хот-хэтч оснащается 306-сильным двигателем, семиступенчатым «роботом», обычным полным приводом, адаптивной подвеской и виртуальным гоночным помощником, который записывает более 80 параметров автомобиля во время заездов по гоночной трассе.

«Сотню» A 35 набирает за 4,7 секунды (чуть медленнее ближайших конкурентов: Audi S3 и BMW M140i). Максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...