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12:56

У Toyota появился кроссовер за миллион рублей

Японский автопроизводитель вывел на домашний рынок модель Raize

Компания Toyota объявила о запуске в Японии модели Raize. Компактной кроссовер позиционируется ниже C-HR и ценник у него соответствующий: от 1,6 миллиона иен. В пересчете на рубли – около миллиона рублей.

Для сравнения, самый доступный кроссовер бренда в России – это упомянутый C-HR, который стоит от 1,26 миллиона рублей. В Японии эта модель оценивается минимум в 2,3 миллиона иен (1,3 миллиона рублей).

Новинка базируется на архитектуре DNGA (модификация глобальной платформы TNGA), имеет несущий кузов и пока доступна только с одним двигателем: «турботройкой» объемом 1,0 литра и мощностью 98 лошадиных сил. Она сочетается с вариатором и приводом на переднюю ось. Те же агрегаты получил и соплатформенный Daihatsu Rocky, однако последний стоит дороже (от 1,7 миллиона иен) из-за более богатого набора стандартного оборудования.

Позже ожидается появление модификации Raize с механической коробкой передач, полным приводом и 1,2-литровым атмосферным двигателем.

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В «базе» у Raize – заглушка вместо экрана мультимедийной системы, в то время как у Rocky дисплей включен изначально. Зато для более дорогих кроссоверов предусмотрены цифровая приборная панель и климат-контроль. Обе модели, Raize и Rocky, оснащаются электронными ассистентами, в частности системой автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, системой мониторинга рядности движения и слежения за слепыми зонами. Также обоим кроссоверам в «топе» полагается адаптивный круиз-контроль.

Toyota Raize и Daihatsu Rocky собирают на одном заводе в Японии и пока продаются только на внутреннем рынке. Однако позже территория продаж расширится: Daihatsu Rocky появится в Юго-Восточной Азии, а Toyota Raize – в Южной Америке.