У Toyota появился кроссовер за миллион рублей

Для сравнения, самый доступный кроссовер бренда в России – это упомянутый C-HR, который стоит от 1,26 миллиона рублей. В Японии эта модель оценивается минимум в 2,3 миллиона иен (1,3 миллиона рублей).

Новинка базируется на архитектуре DNGA (модификация глобальной платформы TNGA), имеет несущий кузов и пока доступна только с одним двигателем: «турботройкой» объемом 1,0 литра и мощностью 98 лошадиных сил. Она сочетается с вариатором и приводом на переднюю ось. Те же агрегаты получил и соплатформенный Daihatsu Rocky, однако последний стоит дороже (от 1,7 миллиона иен) из-за более богатого набора стандартного оборудования.

Позже ожидается появление модификации Raize с механической коробкой передач, полным приводом и 1,2-литровым атмосферным двигателем.