Toyota и Suzuki создают альянс

О том, что Toyota и Suzuki намерены сотрудничать в области разработки новых продуктов, стало известно еще в марте 2019 года. Предполагается, что объединение в альянс должно укрепить их позиции на рынке. Однако это не отменяет того факта, что бренды останутся конкурентами в отдельных областях производства.

«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнерских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», – говорится в официальном заявлении Toyota.