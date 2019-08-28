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17:35

Toyota и Suzuki создают альянс

Два крупных японских автоконцерна создали новый альянс

Компании Toyota и Suzuki заключили соглашение о формировании альянса, в рамках которого они выкупят акции друг друга. Так, Toyota приобретет 4,9 процента акций Suzuki за 907 миллионов долларов, а Suzuki в свою очередь заплатит 453,6 миллиона долларов за акции «Тойоты» на открытом рынке.

О том, что Toyota и Suzuki намерены сотрудничать в области разработки новых продуктов, стало известно еще в марте 2019 года. Предполагается, что объединение в альянс должно укрепить их позиции на рынке. Однако это не отменяет того факта, что бренды останутся конкурентами в отдельных областях производства.

«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнерских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», говорится в официальном заявлении Toyota.

Ранее стало известно о решении Toyota свернуть производство RAV4 третьего поколения на заводе в Санкт-Петербурге ради модели четвертого поколения. Дореформенный кроссовер снимут с конвейера 1 октября 2019 года. Suzuki же недавно запустила на российском рынке продажи внедорожника Jimny, который стоит от 1 359 000 рублей и оснащается 102-сильным атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 литра.

Источник: Toyota