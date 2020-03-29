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18:18

Toyota превратила популярный кроссовер в электрокар

Полностью электрическая версия появилась у вседорожника C-HR

Toyota C-HR Electric © autohome.com.cn
Сергей Ильин
Компания Toyota электрифицировала кроссовер C-HR для китайского рынка. «Батарейная» версия модели будет выпускаться на совместном предприятии GAC Toyota и выйдет на рынок в апреле. Характеристики известны: технически модификация C-HR Electric будет идентична электромобилю Lexus UX 300e, а внешние отличия от других C-HR сведутся к декору.

Визуально отличить экологически чистый C-HR можно по «сплошной» радиаторной решётке, шильдикам EV и Electric, отсутствию патрубков выхлопа, а также по рисунку колёсных дисков. Кроме того, уже в базовой комплектации для электромобиля заявлена диодная оптика. Внутри «зелёную» версию выдаёт оригинальный селектор выбора режимов движения и цифровая приборная панель.

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Фото: autohome.com.cn

Несмотря на внешнее сходство с бензиновыми и гибридными C-HR, технических отличий у электромобиля немало: в основе электрического кроссовера собственная архитектура E-TNGA с задней многорычажной подвеской, оригинальной компоновкой и усиленными элементами шасси.

Под полом C-HR Electric установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 54,3 киловатт-часа, спереди размещён 204-сильный электромотор. Автономность электрического C-HR пока не объявлена, однако можно ориентироваться на показатели Lexus UX 300e с аналогичной начинкой и запасом хода 400 километров по циклу NEDC.

На китайском рынке модель C-HR входит в тройку самых популярных кроссоверов Toyota — в 2019 году модель разошлась тиражом 59,5 тысячи экземпляров. В случае успеха электрической версии C-HR, «батарейные» модификации могут появиться у других моделей.

Старт продаж Toyota C-HR Electric запланирован на конец апреля. Пока новинка останется продуктом исключительно для китайского рынка, ведь для других стран японская марка приготовила отдельную стратегию электрификации.

Источник: autohome.com.cn