Toyota превратила популярный кроссовер в электрокар

Несмотря на внешнее сходство с бензиновыми и гибридными C-HR, технических отличий у электромобиля немало: в основе электрического кроссовера собственная архитектура E-TNGA с задней многорычажной подвеской, оригинальной компоновкой и усиленными элементами шасси.

Под полом C-HR Electric установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 54,3 киловатт-часа, спереди размещён 204-сильный электромотор. Автономность электрического C-HR пока не объявлена, однако можно ориентироваться на показатели Lexus UX 300e с аналогичной начинкой и запасом хода 400 километров по циклу NEDC.