Кроссовер Toyota Corolla Cross обзавелся полным приводом

Toyota Corolla Cross, адаптированная для североамериканского рынка, почти не отличается от «оригинала», продающегося в странах Юго-Восточной Азии. Внешние особенности ограничиваются оптикой с боковыми габаритными огнями, стандартными для США.

Однако существенное различие все же есть: на новом рынке Corolla Cross впервые предложат с системой полного привода с муфтой подключения задней оси и «многорычажкой». Ранее для кроссовера был доступен только передний привод – такая версия с торсионной балкой сзади будет продаваться и в США.