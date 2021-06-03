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Кроссовер Toyota Corolla Cross обзавелся полным приводом

«Королла»-кроссовер готовится к выходу на один из крупнейших мировых рынков
Компания Toyota продолжает расширять географию продаж кроссовера Corolla Cross. Первым рынком для модели стал Таиланд, где она дебютировала год назад, затем новинка обзавелась версией с левым рулем и добралась до Бразилии. Теперь же кроссовер готовится выйти на рынок США. Corolla Cross встанет на конвейер завода в Алабаме до конца нынешнего года, причем с существенным изменением – он впервые получит полный привод.
Toyota Corolla Cross © Toyota
Мария Евдокимова

Toyota Corolla Cross, адаптированная для североамериканского рынка, почти не отличается от «оригинала», продающегося в странах Юго-Восточной Азии. Внешние особенности ограничиваются оптикой с боковыми габаритными огнями, стандартными для США.

Однако существенное различие все же есть: на новом рынке Corolla Cross впервые предложат с системой полного привода с муфтой подключения задней оси и «многорычажкой». Ранее для кроссовера был доступен только передний привод – такая версия с торсионной балкой сзади будет продаваться и в США.

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На старте модель предложат с безальтернативным двухлитровым «атмосферником» Dynamic Force, который входит в гамму кроссовера в Южной Америке. Там он работает и на бензине, и этаноле, выдавая 169 или 177 лошадиных сил соответственно, а в США его мощность составит 171 силу (203 Нм крутящего момента). Трансмиссия – вариатор Direct Shift. Позже гамму дополнят гибридной модификацией, которая есть на других рынках.

Corolla Cross предложат в трех комплектациях: L, LE и XLE. В «базе» кроссовер оснащен диодными фарами, мультимедийной системой, адаптивным круиз-контролем и комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense, а в «топе» имеет салон из искусственной кожи, цифровую «приборку», двухзонный климат-контроль, 18-дюймовые колесные диски и электропривод задней двери.

Долларовая стоимость Toyota Corolla Cross пока неизвестна. Ожидается, что ценник будет ниже, чем у RAV4, за который в США просят не менее 26 000 долларов.

Модель имеет шанс появиться и на российском рынке. В конце мая японская марка получила в России патент на внешность Corolla Cross, однако пока не раскрывала дальнейших планов.

Источник: Toyota USA