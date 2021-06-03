Кроссовер Toyota Corolla Cross обзавелся полным приводом«Королла»-кроссовер готовится к выходу на один из крупнейших мировых рынков
Toyota Corolla Cross, адаптированная для североамериканского рынка, почти не отличается от «оригинала», продающегося в странах Юго-Восточной Азии. Внешние особенности ограничиваются оптикой с боковыми габаритными огнями, стандартными для США.
Однако существенное различие все же есть: на новом рынке Corolla Cross впервые предложат с системой полного привода с муфтой подключения задней оси и «многорычажкой». Ранее для кроссовера был доступен только передний привод – такая версия с торсионной балкой сзади будет продаваться и в США.
На старте модель предложат с безальтернативным двухлитровым «атмосферником» Dynamic Force, который входит в гамму кроссовера в Южной Америке. Там он работает и на бензине, и этаноле, выдавая 169 или 177 лошадиных сил соответственно, а в США его мощность составит 171 силу (203 Нм крутящего момента). Трансмиссия – вариатор Direct Shift. Позже гамму дополнят гибридной модификацией, которая есть на других рынках.
Corolla Cross предложат в трех комплектациях: L, LE и XLE. В «базе» кроссовер оснащен диодными фарами, мультимедийной системой, адаптивным круиз-контролем и комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense, а в «топе» имеет салон из искусственной кожи, цифровую «приборку», двухзонный климат-контроль, 18-дюймовые колесные диски и электропривод задней двери.
Долларовая стоимость Toyota Corolla Cross пока неизвестна. Ожидается, что ценник будет ниже, чем у RAV4, за который в США просят не менее 26 000 долларов.
Модель имеет шанс появиться и на российском рынке. В конце мая японская марка получила в России патент на внешность Corolla Cross, однако пока не раскрывала дальнейших планов.