Хэтчбек Toyota Corolla получил полный привод

Компания Toyota представила хэтчбек Corolla нового поколения для японского рынка. В отличие от североамериканской версии модель доступна с передним или полным приводом. Помимо этого, в стандартное оснащение «Короллы» входит коммуникационный модуль DCM, с помощью которого можно получить доступ к целому ряду дистанционных сервисов.

Toyota Corolla Sport, именно так модель называется в Японии, предлагается с двумя силовыми установками: гибридной на базе 1,8-литрового мотора и турбированной объемом 1,2 литра. Комбинированная отдача гибрида составляет 122 лошадиные силы (98 сил выдает ДВС, 72 — электромотор). Мощность турбомотора составляет 116 лошадиных сил и 185 Нм крутящего момента.

Коробка — вариатор Super CVT-i, способный имитировать работу 10-ступенчатой секвентальной трансмиссии.

В список оснащения Toyota Corolla Sport входит информационно-развлекательная система с семидюймовым центральным дисплеем, спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, а также расширенный пакет система безопасности: ассистент удержания в полосе движения, функция автоматического управления дальним светом, система предотвращения столкновений и активный круиз-контроль с функцией следования за впереди идущим автомобилем.

Также для владельцев Corolla Sport доступны различные дистанционные сервисы: диагностика бортовых систем автомобиля со смартфона, получение рекомендаций от сотрудников колл-центра при включении «аварийки», оптимизация межсервисных интервалов, автоматический вызов спасательных и экстренных служб в случае ДТП.

Хэтбчек Toyota Corolla для рынка США оснащается двухлитровой «четверкой» семейства Dynamic Force Engine с комбинированным впрыском, а также системой изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске. Мощность агрегата — 171 лошадиная сила и 205 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с бесступенчатой трансмиссией Direct Shift-CVT — первым в мире вариатором со «стартовой передачей», которая используется на начальном этапе разгона.