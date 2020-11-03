Toyota переделала салон Crown ради нового крупного дисплея

Ради нового крупного дисплея пришлось значительно изменить архитектуру передней панели. Вместо небольшого экрана и отдельного блока управления климат-контролем её венчает выросший в диагонали до 12,3 дюйма дисплей «мультимедийки». Под ним расположены новые элементы управления климатической системой, а ниже – CD-проигрыватель, который в Toyota решили сохранить.
В оснащение обновлённого седана вошёл фирменный комплекс систем безопасности Safety Sense. Он включает в себя систему автоматического торможения и распознавания пешеходов в тёмное время суток, а также систему слежения за состоянием водителя – если электроника заметит, что он слишком устал для продолжения пути, она плавно остановит автомобиль.
Toyota показала юбилейный Crown: модели 65 лет!
«Начинку» Crown оставили без изменений. Стартовый двигатель седана – «турбочетвёрка» объёмом 2,0 литра, развивающая 245 лошадиных сил. Она агрегатируется с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и приводом на задние колёса. Также Crown предлагается с гибридной силовой установкой на базе 2,4-литрового «атмосферника». Суммарная отдача составляет 226 сил, привод — задний или полный. Топовым мотором остаётся V6 3.5, выдающий в паре с электрическим «довеском» 359 лошадиных сил.
В Японии обновлённая Toyota Crown уже поступила в продажу. Стоимость седана стартует с отметки 4 899 000 иен, или 3,7 миллиона рублей по текущему курсу.
В конце октября Toyota пришлось отозвать полтора миллиона автомобилей по всему миру – в том числе, выпущенных под шильдиком Lexus. Причиной отзыва стал топливный насос, на проблемы с которым пожаловались миллионы владельцев.