Toyota переделала салон Crown ради нового крупного дисплея

Ради нового крупного дисплея пришлось значительно изменить архитектуру передней панели. Вместо небольшого экрана и отдельного блока управления климат-контролем её венчает выросший в диагонали до 12,3 дюйма дисплей «мультимедийки». Под ним расположены новые элементы управления климатической системой, а ниже – CD-проигрыватель, который в Toyota решили сохранить.

В оснащение обновлённого седана вошёл фирменный комплекс систем безопасности Safety Sense. Он включает в себя систему автоматического торможения и распознавания пешеходов в тёмное время суток, а также систему слежения за состоянием водителя – если электроника заметит, что он слишком устал для продолжения пути, она плавно остановит автомобиль.