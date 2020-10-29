Toyota отзывает полтора миллиона автомобилей по всему миру

Новый отзыв включает в себя полтора миллиона автомобилей Toyota и Lexus, сошедших с конвейера по всему миру с 2013 года. Проблема заключается в неисправности топливного насоса. Обнаруженный дефект грозит остановкой двигателя на высокой скорости, а также потерей мощности при торможении или рулении, что может привести к серьезной аварии.

Среди моделей японского автопроизводителя, которые подлежат отзыву, числятся 4Runner, Land Cruiser, Highlander, RAV4, Corolla, а также Tacoma, Tundra и Sienna. Кроме того, в ремонт отправят некоторые модели Lexus, включая LS, GS, GX, LX, NX, а также RC, ES и UX. На отозванных автомобиля произведут бесплатную замену топливного насоса. Все владельцы транспортных средств получат уведомление об отзыве до декабря.