Toyota представила проект роботизированного беспилотника-заправщика

Судя по представленным эскизам, принцип работы автономного беспилотника будет похож на технологию, которая применяется при дозаправке самолетов воздухе. В авиации пилоты осуществляют заправку во время полета при помощи специального шланга, по которому топливо при помощи специальных насосов перетекает от заправщика к другому самолету прямо во время полета.

Роботизированный беспилотник сможет обнаруживать нуждающиеся в дозаправке автомобили при помощи GPS-трекинга. Какие технические решения позволят осуществлять заправку классическими видами топлива или электроэнергией пока неизвестно. К тому же непонятно, сможет ли автономный дрон заправлять транспортные средства прямо в движении или передача топлива будет осуществляться во время остановки.