Электромобили Toyota получат китайские аккумуляторы

Сообщение о сделке появилось на фоне обещаний Toyota относительно увеличения продаж экологически чистых автомобилей. Помимо CATL, японский автопроизводитель сотрудничает в этой сфере с другим китайским предприятием – BYD, а также планирует построит совместный завод по выпуску аккумуляторов с Panasonic.

Ранее в этом году Toyota представила две электрические модели для рынка КНР – C-HR и IZOA. Первый представляет собой кроссовер с электрической силовой установкой, а от стандартного C-HR его можно отличить по декоративным вставкам спереди и другим бамперам. Второй электромобиль – тоже кроссовер. Пока в Toyota не спешат раскрывать технические характеристики – больше подробностей появится ближе к старту продаж, запланированному на начало 2020 года.