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17:41

Электромобили Toyota получат китайские аккумуляторы

Батареи будет поставлять компания CATL

Toyota CH-R
В среду, 17 июля, компания Toyota объявила о подписании соглашения с китайским предприятием Amperex Technology Co., Limited (CATL) о разработке аккумуляторов для электрокаров. Японская сторона заявила, что договор «обеспечит стабильные поставки комплектующих», позволит разрабатывать новые технологии и совершенствовать качество продукции.
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Сообщение о сделке появилось на фоне обещаний Toyota относительно увеличения продаж экологически чистых автомобилей. Помимо CATL, японский автопроизводитель сотрудничает в этой сфере с другим китайским предприятием – BYD, а также планирует построит совместный завод по выпуску аккумуляторов с Panasonic.

Ранее в этом году Toyota представила две электрические модели для рынка КНР C-HR и IZOA. Первый представляет собой кроссовер с электрической силовой установкой, а от стандартного C-HR его можно отличить по декоративным вставкам спереди и другим бамперам. Второй электромобиль тоже кроссовер. Пока в Toyota не спешат раскрывать технические характеристики – больше подробностей появится ближе к старту продаж, запланированному на начало 2020 года.

Компания развивает это направление не только в Китае. Так, власти Индонезии заявили о том, что японцы намерены вложить два миллиона долларов в разработку электромобилей в стране. Кроме того, Toyota заключила партнерское соглашение с Tesla для создания электрической модификации RAV4 и инвестировала в компанию Илона Маска.

Источник: Toyota
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