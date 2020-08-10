Посмотрите на пожарный Toyota Land Cruiser

За основу необычной спецтехники взяли японский пикап 75 серии Toyota Land Cruiser 1996 года выпуска, который окрасили в красный цвет. На автомобиль установили необходимое оборудование, включая пожарный рукав, насосы, складную лестницу и огнетушители. Спецтранспорт также оснастили дополнительным бампером и внедорожными колесами.

В связи с тем, что большинство японских дорог являются довольно узкими, новая компактная спецтехника позволяет службам экстренной помощи легко добираться до места пожара. По мнению создателей автомобиля, подобные транспортные средства, в отличие от громоздких пожарных машин, идеально подходят для работы в небольших городах. Средний срок службы подобной спецтехники составляет около 20 лет.

Пожарный Toyota Land Cruiser оборудован 4,2-литровым V6 мощностью 129 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Судя по одометру, пробег полноприводного автомобиля составляет 15 000 километров. В настоящий момент экземпляр продан на аукционе покупателю из Техаса. Стоимость модели не разглашается.