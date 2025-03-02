Toyota мечтает вернуться в Россию, но ждет отмены санкций

По неофициальным данным, Toyota потребуется от 4 до 12 месяцев для восстановления бизнеса в России. Японская марка может воспользоваться тем, что у компании лояльные дилеры, а завод так и не перезапустили, то есть в теории площадку можно вернуть. Однако всё зависит от степени отмены американских санкций.