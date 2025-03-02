Toyota мечтает вернуться в Россию, но ждет отмены санкций

Toyota мечтает вернуться в Россию, но ждет отмены санкцийАвтогигант стал налаживать контакты с бывшими дилерами из России
Инсайдер подтвердил, что Toyota недавно организовала закрытую встречу с бывшими российскими дилерами в ОАЭ. Стороны обсудили не только перспективы возобновления сотрудничества, но и текущие проблемы, например, обслуживание автомобилей китайского производства с оригинальной номенклатурой запасных частей.
По неофициальным данным, Toyota потребуется от 4 до 12 месяцев для восстановления бизнеса в России. Японская марка может воспользоваться тем, что у компании лояльные дилеры, а завод так и не перезапустили, то есть в теории площадку можно вернуть. Однако всё зависит от степени отмены американских санкций.
После перезагрузки российско-американских отношений появились слухи о возвращении концерна Hyundai в Россию. Однако по официальным каналам планы возобновления поставок корейских автомобилей не подтверждают. Сейчас большую часть новых Toyota и Hyundai ввозят в нашу страну из Казахстана и Китая.