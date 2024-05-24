Toyota улучшила водородную GR Corolla

Например, в прошлом году Toyota два раза меняла поршневой насос из-за износа подшипников. Задача на этот сезон — проехать гонку с одним насосом, поэтому у него появился кривошипно-шатунный механизм с двойным приводом. Приложение момента к обоим концам кривошипа позволяет сбалансировать движение поршня и тем самым повысить надежность. Также у GR Corolla новый, слегка приплюснутый топливный бак объемом 220 литров (было 150 л). Он вмешает в полтора раза больше водорода и, по предварительным оценкам, позволит проехать без дозаправки 135 километров.