Toyota запатентовала загадочный гиперкар с крышей-фонарем

О том, что Toyota работает над серийным GR Super Sport, стало известно еще в 2018 году. Концепт, представленный в том же году на автосалоне в Токио, разрабатывался спортивным подразделением Toyota – Gazoo Racing. Его оснастили гибридной силовой установкой на базе 2,4-литровой «турбошестерки» с непосредственным впрыском, выдающей около 1000 лошадиных сил. Вероятно, версия для дорог общего пользования получит более скромную отдачу.