Гибридное купе оснастят битурбо мотором V6

Пульс

Toyota запустит в серию 1000-сильный гиперкар

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15 июня 2018

Спортивное подразделение «Тойоты» – Gazoo Racing – подтвердило планы по запуску в серию 1000-сильного гиперкара GR Super Sport Concept. Впервые прототип показали в январе этого года на автосалоне в Токио, а теперь привезли на марафон «24 часа Ле-Мана».

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Полноприводный гиперкар получит полностью карбоновую конструкцию и будет оснащаться гибридной силовой установкой, построенной на базе шестицилиндрового бензинового битурбо мотора объемом 2,4 литра. Этот же агрегат используется на спортпрототипе Toyota TS050 Hybrid, который участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Другой информации о серийном гиперкаре пока нет.

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Предполагается, что этот автомобиль через два года примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость. С 2020 года будут изменены правила соревнования, которые позволят создавать машины, больше похожие на серийные модели.

В этом году заводская команда выступает на «24 часах Ле-Мана» со спортпрототипом TS050 Hybrid. Две машины коллектива по итогам квалификации заняли первые места.

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Теги:
ToyotaЛе-Ман24 часа Ле-МанаGazoo Racing
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