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16:29

«Горячий» Toyota Yaris показали на видео

В индексе новинки – GR-4 – может быть скрыт намек на появление полного привода

© Toyota
Лиза Будрина
Компания Toyota опубликовала видео-тизер «заряженного» GR Yaris. По одной из версий, модель выпустят ограниченным тиражом. Однако не исключено, что в ролике запечатлен прототип раллийной машины для следующего гоночного сезона.

В новом тизере можно рассмотреть внешние отличия хот-хэтча от обычной версии. Как и предполагалось, автомобиль, подготовленный спортивным подразделением Gazoo Racing, получил расширенные колесные арки, новую радиаторную решетку и агрессивный обвес в стиле раллийной машины.

Можно предположить, что «заряженный» Yaris получит более мощный мотор, чем нынешняя версия, которая комплектуется 209-сильным двигателем объемом 1,8 литра. Ожидается и появление системы полного привода.

Ранее премьеру GR Yaris пришлось перенести: она была назначена на 17 ноября и должна была пройти в Австралии, однако так и не состоялась из-за лесных пожаров.

Toyota Yaris сменил поколение в октябре этого года. Хэтчбек перебрался на модульную платформу GA-B (вариация глобальной архитектуры TNGA), обзавелся вариатором необычной конструкции (Direct Shift-CVT с механической стартовой передачей), электрическим полным привод E-Four и новым трехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра.