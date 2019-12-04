«Горячий» Toyota Yaris показали на видео

В новом тизере можно рассмотреть внешние отличия хот-хэтча от обычной версии. Как и предполагалось, автомобиль, подготовленный спортивным подразделением Gazoo Racing, получил расширенные колесные арки, новую радиаторную решетку и агрессивный обвес в стиле раллийной машины.
Можно предположить, что «заряженный» Yaris получит более мощный мотор, чем нынешняя версия, которая комплектуется 209-сильным двигателем объемом 1,8 литра. Ожидается и появление системы полного привода.
Ранее премьеру GR Yaris пришлось перенести: она была назначена на 17 ноября и должна была пройти в Австралии, однако так и не состоялась из-за лесных пожаров.
Toyota Yaris сменил поколение в октябре этого года. Хэтчбек перебрался на модульную платформу GA-B (вариация глобальной архитектуры TNGA), обзавелся вариатором необычной конструкции (Direct Shift-CVT с механической стартовой передачей), электрическим полным привод E-Four и новым трехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра.