«Горячий» Toyota Yaris показали на видео

В новом тизере можно рассмотреть внешние отличия хот-хэтча от обычной версии. Как и предполагалось, автомобиль, подготовленный спортивным подразделением Gazoo Racing, получил расширенные колесные арки, новую радиаторную решетку и агрессивный обвес в стиле раллийной машины.

Можно предположить, что «заряженный» Yaris получит более мощный мотор, чем нынешняя версия, которая комплектуется 209-сильным двигателем объемом 1,8 литра. Ожидается и появление системы полного привода.