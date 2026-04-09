Toyota и Hyundai зарегистрировали в России товарные знаки для торговли машинами

Hyundai подала заявку на регистрацию названия Centennial с фирменным логотипом ещё в августе 2024 года. Решение ведомства было принято в апреле 2026 года. Toyota в свою очередь оформила заявку на товарный знак Venza в марте 2025 года, а регистрацию получила также в текущем апреле.

Под этими брендами обе компании намерены продавать в РФ широкий спектр техники: легковые автомобили, спорткары, внедорожники, фургоны, грузовики, а также запасные части, сообщает РИА Новости.

— В Сергиевом-Посаде автовладелец за 3 года не смог продать индийский Bajaj Qute.

— Дистрибутор Tenet закончил 2025 год с чистым убытком 8,7 млрд рублей

— Россиянам рассказали, почему подвеска скрипит даже на новых автомобилях