09 апреля 2026
Toyota и Hyundai зарегистрировали в России товарные знаки для торговли машинами
Hyundai и Toyota зарегистрировали товарные знаки для продажи автомобилей в РФ. Согласно данным из базы Роспатента, речь идёт о знаках Centennial и Toyota Venza, сообщает РИА Новости.
Hyundai подала заявку на регистрацию названия Centennial с фирменным логотипом ещё в августе 2024 года. Решение ведомства было принято в апреле 2026 года. Toyota в свою очередь оформила заявку на товарный знак Venza в марте 2025 года, а регистрацию получила также в текущем апреле.
Под этими брендами обе компании намерены продавать в РФ широкий спектр техники: легковые автомобили, спорткары, внедорожники, фургоны, грузовики, а также запасные части, сообщает РИА Новости.
