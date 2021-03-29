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Посмотрите на шестиколесный Toyota Land Cruiser 70 стоимостью 11 млн рублей

Пикап на базе Land Cruiser 70 с дополнительной парой колес продают в Австралии за 189 990 местных долларов

Шестиколесный пикап на базе Toyota Land Cruiser 70 © Drive.com.au
Лиза Будрина
Модель Toyota Land Cruiser 70 до сих пор производится и продается на австралийском рынке. Местные тюнеры из JMax Engineering взялись за доработку внедорожника 2019 года выпуска: они превратили его шестиколесный пикап и оснастили парой лебедок и силовыми бамперами. Теперь машину продают на Drive.com.au: за нее просят 189 990 австралийских долларов, или примерно 11 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Для того, чтобы установить третью ось, понадобилось удлинить колесную базу стандартного Land Cruiser 70. Кроме того, пикап подготовили для серьезного бездорожья: установили две лебедки, амортизаторы JMax и силовые бамперы, а также увеличили и без того внушительный дорожный просвет. В движение шестиколесный пикап приводит 4,5-литровый дизельный двигатель V8 мощностью 205 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Шестиколесный пикап на базе Toyota Land Cruiser 70

Drive.com.au

Land Cruiser 70 — одна из моделей-«долгожителей», она выпускается уже на протяжении 36 лет. На австралийском рынке линейка представлена трех- либо пятидверным внедорожником и пикапом с однорядной либо двухрядной кабиной. Цены начинаются от 67,4 тысячи австралийских долларов (почти четыре миллиона рублей).

В 2020 году Toyota Land Cruiser 70 пережил обновление. В частности, он обзавелся новой мультимедийной системой с 6,1-дюймовым дисплеем, которая, однако, не работает с Apple Carplay и Android Auto и не поддерживает цифровое радио.

Источник: Drive.com.au