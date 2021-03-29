Посмотрите на шестиколесный Toyota Land Cruiser 70 стоимостью 11 млн рублей

Для того, чтобы установить третью ось, понадобилось удлинить колесную базу стандартного Land Cruiser 70. Кроме того, пикап подготовили для серьезного бездорожья: установили две лебедки, амортизаторы JMax и силовые бамперы, а также увеличили и без того внушительный дорожный просвет. В движение шестиколесный пикап приводит 4,5-литровый дизельный двигатель V8 мощностью 205 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Drive.com.au
Land Cruiser 70 — одна из моделей-«долгожителей», она выпускается уже на протяжении 36 лет. На австралийском рынке линейка представлена трех- либо пятидверным внедорожником и пикапом с однорядной либо двухрядной кабиной. Цены начинаются от 67,4 тысячи австралийских долларов (почти четыре миллиона рублей).
В 2020 году Toyota Land Cruiser 70 пережил обновление. В частности, он обзавелся новой мультимедийной системой с 6,1-дюймовым дисплеем, которая, однако, не работает с Apple Carplay и Android Auto и не поддерживает цифровое радио.