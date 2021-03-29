Посмотрите на шестиколесный Toyota Land Cruiser 70 стоимостью 11 млн рублей

Модель Toyota Land Cruiser 70 до сих пор производится и продается на австралийском рынке. Местные тюнеры из JMax Engineering взялись за доработку внедорожника 2019 года выпуска: они превратили его шестиколесный пикап и оснастили парой лебедок и силовыми бамперами. Теперь машину продают на Drive.com.au: за нее просят 189 990 австралийских долларов, или примерно 11 миллионов рублей по нынешнему курсу.