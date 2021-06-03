На торги выставили уникальный спорткар Toyota из 90-х. Всего построили 35 таких машин, каждая из которых уникальна

На торги выставили уникальный спорткар Toyota из 90-х. Всего построили 35 таких машин, каждая из которых уникальнаАвтомобили строили на основе серийных купе, которые проходили серьезную кастомизацию
Toyota MR2 позиционировали, как компактный недорогой спортивный автомобиль со среднемоторной компоновкой. Помимо серийных версий японские инженеры предлагали официальные комплекты для модификации спорткаров. Одной из таких спецсерий стало исполнении TRD-2000GT, которое появилось в 1998 году в честь победы гоночной версии модели в японских кузовных гонках. Подобные спорткары не строили на конвейере, их собирали вручную. В связи с этим специалисты построили по разным оценкам от 35 до 37 лимитированных автомобиля.
Модифицированные MR2 на заводе получали аэродинамические пакеты кузова, а также расширение колеи на 100 миллиметров. Остальные доработки осуществляли инженеры подразделения Toyota Technocraft. Тюнеры выполняли работы под каждого заказчика индивидуально, поэтому считается, что в мире не существует двух одинаковых MR2 TRD-2000GT. По завершению доработок все спорткары получали новые VIN-номера.
Фото: page.auctions.yahoo.co.jp
Уникальные пакеты модификаций настолько пришлись по душе местным автовладельцам, что частные японские тюнинг-ателье начали массово копировать комплекты доработок для самостоятельной перестройки. Однако продавец утверждает, что его MR2 является оригинальной экземпляром, построенным инженерами Toyota. Спорткар оборудован кастомной выхлопной системой, оригинальным дифференциалом и современной навигационной системой.
Несмотря не неплохой внешний вид, спорткар все-таки требует вложений. Будущему владельцу необходимо будет поменять сцепление и несколько датчиков. Расстаться с редчайшей спецверсией с пробегом 240 000 километров продавец готов за 1,5 миллиона йен (примерно миллион рублей по текущему курсу).
В 2019 году тюнинг-ателье из Таиланда P.S. Modify Chonburi построило копию суперкара Lamborghini Veneno. При этом за основу для реплики инженеры взяли родстер Toyota MR2 третьего поколения.