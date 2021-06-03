На торги выставили уникальный спорткар Toyota из 90-х. Всего построили 35 таких машин, каждая из которых уникальна

Toyota MR2 позиционировали, как компактный недорогой спортивный автомобиль со среднемоторной компоновкой. Помимо серийных версий японские инженеры предлагали официальные комплекты для модификации спорткаров. Одной из таких спецсерий стало исполнении TRD-2000GT, которое появилось в 1998 году в честь победы гоночной версии модели в японских кузовных гонках. Подобные спорткары не строили на конвейере, их собирали вручную. В связи с этим специалисты построили по разным оценкам от 35 до 37 лимитированных автомобиля.

Модифицированные MR2 на заводе получали аэродинамические пакеты кузова, а также расширение колеи на 100 миллиметров. Остальные доработки осуществляли инженеры подразделения Toyota Technocraft. Тюнеры выполняли работы под каждого заказчика индивидуально, поэтому считается, что в мире не существует двух одинаковых MR2 TRD-2000GT. По завершению доработок все спорткары получали новые VIN-номера.