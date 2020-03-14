Toyota подготовила замену 5,7-литровому мотору V8

Мотор с индексом 3UR-FE заслуженно считается одним из самых надёжных, однако в Toyota, видимо, решили, что его пора всерьёз обновить. Новое семейство двигателей получит название I-Force Max и, предположительно, снова дебютирует вместе с пикапом Tundra следующего поколения. Его премьера должна состояться в США до конца 2020 года, но мотор V8, вероятно, появится на нём позже — после того, как на рынок выйдут версии с V6 и гибридной силовой установкой. Получит ли новый V8 серии I-Force Max внедорожник Land Cruiser 300, пока остаётся загадкой — по слухам, он будет довольствоваться лишь «шестёркой» с битурбонаддувом.