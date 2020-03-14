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12:00

Toyota подготовила замену 5,7-литровому мотору V8

Мотор серии I-Force скоро сменит новый двигатель I-Force Max

Александр Пономарев
Компания Toyota зарегистрировала в патентном бюро США товарный знак I-Force Max, который предназначен для нового семейства бензиновых моторов.

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку японской компании Toyota на название новой серии бензиновых моторов I-Force Max, которое, очевидно, в ближайшее время придёт на смену двигателю I-Force. Мотор V8 с таким наименованием впервые вышел на рынок ещё в начале нынешнего тысячелетия вместе с пикапом Toyota Tundra правда, тогда его объём составлял ещё 4,7 литра. Позже двигатель I-Force с непосредственным впрыском, системой переменного открытия клапанов Dual VVT-i и цепным приводом газораспределительного механизма увеличился в объёме на литр и появился на таких внедорожниках, как Sequoia и Land Cruiser 200.

Мотор с индексом 3UR-FE заслуженно считается одним из самых надёжных, однако в Toyota, видимо, решили, что его пора всерьёз обновить. Новое семейство двигателей получит название I-Force Max и, предположительно, снова дебютирует вместе с пикапом Tundra следующего поколения. Его премьера должна состояться в США до конца 2020 года, но мотор V8, вероятно, появится на нём позже после того, как на рынок выйдут версии с V6 и гибридной силовой установкой. Получит ли новый V8 серии I-Force Max внедорожник Land Cruiser 300, пока остаётся загадкой по слухам, он будет довольствоваться лишь «шестёркой» с битурбонаддувом.