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12:58

Toyota открыла доступ ко своим гибридным разработкам. Их 24 тысячи!

Компания окажет техническую помощь тем, кто будет использовать ее электрокомпоненты

Компания Toyota открыла доступ к 24 тысячам патентов, связанных с разработкой гибридных силовых установок за последние 20 лет. Кроме того, японский производитель пообещал оказывать возмездную помощь тем фирмам, которые используют электромоторы, батареи и блоки управления Toyota в своих автомобилях.
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Обе меры связаны со стремлением компании активно бороться с растущими выбросами вредных веществ и продвигать электрифицированные транспортные средства. Как говорят в «Тойоте», свободный доступ к патентам и техническая помощь позволит странам и автопроизводителям «достигнуть целей, связанных с проблемой изменения климата».

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В документах раскрыта информация об электромоторах, блоках управления питанием и системах контроля. Патенты можно свободно использовать для разработки различных типов электрифицированных автомобилей: обычных и подключаемых гибридов, а также машин на топливных элементах. В общей сложности Toyota выложила в открытый доступ 23 740 патента. Доступ к ним разрешен до конца 2030 года.

В 2014 году доступ к своим разработкам открыла Tesla. По мнению главы компании Илона Маска, патенты «подавляют прогресс», «закрепляют позиции крупных корпораций» и «обогащают юристов».

Ранее Volvo в честь 60-летнего юбилея открыла доступ к своей цифровой базе данных, в которой содержатся результаты исследований в области безопасности за последние 40 лет. В компании уверены, что инициатива, получившая название E.V.A. (Equal Vehicles for All), позволит обеспечить комплексную защиту всех пассажиров в любой машине.

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