Toyota открыла доступ ко своим гибридным разработкам. Их 24 тысячи!

В документах раскрыта информация об электромоторах, блоках управления питанием и системах контроля. Патенты можно свободно использовать для разработки различных типов электрифицированных автомобилей: обычных и подключаемых гибридов, а также машин на топливных элементах. В общей сложности Toyota выложила в открытый доступ 23 740 патента. Доступ к ним разрешен до конца 2030 года.