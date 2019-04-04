Toyota открыла доступ ко своим гибридным разработкам. Их 24 тысячи!

Обе меры связаны со стремлением компании активно бороться с растущими выбросами вредных веществ и продвигать электрифицированные транспортные средства. Как говорят в «Тойоте», свободный доступ к патентам и техническая помощь позволит странам и автопроизводителям «достигнуть целей, связанных с проблемой изменения климата».
В документах раскрыта информация об электромоторах, блоках управления питанием и системах контроля. Патенты можно свободно использовать для разработки различных типов электрифицированных автомобилей: обычных и подключаемых гибридов, а также машин на топливных элементах. В общей сложности Toyota выложила в открытый доступ 23 740 патента. Доступ к ним разрешен до конца 2030 года.
В 2014 году доступ к своим разработкам открыла Tesla. По мнению главы компании Илона Маска, патенты «подавляют прогресс», «закрепляют позиции крупных корпораций» и «обогащают юристов».
Ранее Volvo в честь 60-летнего юбилея открыла доступ к своей цифровой базе данных, в которой содержатся результаты исследований в области безопасности за последние 40 лет. В компании уверены, что инициатива, получившая название E.V.A. (Equal Vehicles for All), позволит обеспечить комплексную защиту всех пассажиров в любой машине.