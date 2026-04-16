Toyota представила обновленный кроссовер Yaris Cross без «усов»

Главное — передняя часть: вместо прежней решетки радиатора, похожей на усы, появилась решетка-соты в цвет кузова, как у Corolla Cross и RAV4. У бампера исчезли боковые воздухозаборники, появилась алюминиевая защита снизу.

Фары получили световую графику «молот» со встроенными ДХО. Добавили цвет Precious Bronze (доступен в двухцветном исполнении), а Shimmering Silver заменили на Persian Salt. Появились новые диски до 18 дюймов.

В салоне изменений меньше: экраны остались прежними (12,3 и 10,5 дюйма), но на дверях и торпедо появился платиновый декор. Все версии получили автоматически складывающиеся зеркала. В Design и выше добавили подсветку салона и беспроводную зарядку. Для Excel доступен электропривод крышка багажника. GR Sport получила замшевые сиденья с красной строчкой и эмблемами GR.

Система безопасности теперь включает ассистент торможения при парковке. В Европе и Великобритании Yaris Cross предлагается исключительно с гибридными силовыми установками мощностью 116−130 л.с., привод может быть передним либо полным.

Читайте также:

— Автоэксперт Виноградов перечислил 7 недостатков минивэна JAC RF8

— Стало известно, когда в РФ стартуют продажи автомобилей марки Jeland

— УАЗ повысил качество выпускаемых автомобилей