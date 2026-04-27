Toyota продала рекордное количество машин за год
"Японская автомобильная корпорация Toyota Motor в 2025 году финансовом году (завершился 31 марта 2025 года) продала более 10,47 млн автомобилей", – сообщает ТАСС.
Рекорду не помешало даже резкое падение поставок на Ближний Восток: в марте экспорт Toyota в этот регион рухнул на 46,4%. Причина — эскалация вокруг Ирана после ударов со стороны США и Израиля.
В целом по итогам финансового года глобальные продажи японского автогиганта прибавили 2%. При этом на внутреннем рынке компания потеряла 2% (реализовано 1,48 млн машин), зато за рубежом показала рост в 2,7% — до 9 млн единиц.
