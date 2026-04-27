Опубликовано 27 апреля 2026, 06:16
Toyota продала рекордное количество машин за год

Toyota в 2025 году продала рекордные 10,47 млн автомобилей. Как отмечают местные аналитики, продажи оказались на рекордно высоком уровне, несмотря на различные проблемы, в том числе вводившиеся администрацией президента США Дональда Трампа торговые тарифы, которые для Японии были особенно болезненными в автомобильной отрасли, сообщает ТАСС.
Алексей Морозов

"Японская автомобильная корпорация Toyota Motor в 2025 году финансовом году (завершился 31 марта 2025 года) продала более 10,47 млн автомобилей", – сообщает ТАСС.

Рекорду не помешало даже резкое падение поставок на Ближний Восток: в марте экспорт Toyota в этот регион рухнул на 46,4%. Причина — эскалация вокруг Ирана после ударов со стороны США и Израиля.

В целом по итогам финансового года глобальные продажи японского автогиганта прибавили 2%. При этом на внутреннем рынке компания потеряла 2% (реализовано 1,48 млн машин), зато за рубежом показала рост в 2,7% — до 9 млн единиц.

Читайте также:

Li Auto представила шестиместный флагманский кроссовер за 6 млн рублей

Jetour TX дебютировал в Пекине как первый электромобиль марки

Hongqi P567 оснастили электромоторами мощностью 831 л.с.

Источник:ТАСС
Автор:Алексей Морозов
