Toyota продала рекордное количество машин за год

"Японская автомобильная корпорация Toyota Motor в 2025 году финансовом году (завершился 31 марта 2025 года) продала более 10,47 млн автомобилей", – сообщает ТАСС.

Рекорду не помешало даже резкое падение поставок на Ближний Восток: в марте экспорт Toyota в этот регион рухнул на 46,4%. Причина — эскалация вокруг Ирана после ударов со стороны США и Израиля.

В целом по итогам финансового года глобальные продажи японского автогиганта прибавили 2%. При этом на внутреннем рынке компания потеряла 2% (реализовано 1,48 млн машин), зато за рубежом показала рост в 2,7% — до 9 млн единиц.

