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11:53

Toyota доработает RAV4 после критики результатов «лосиного теста»

Для кроссовера будут доступны новые настройки электронной системы стабилизации

Лиза Будрина
Как стало известно «Мотору», Toyota приступила к работе над созданием иных настроек электронной системы стабилизации для RAV4 после того, как шведские журналисты провели «лосиный тест» модели и усомнились в безопасности гибридной модификации. Позже выяснилось, что причин для беспокойства нет и кроссовер соответствует всем стандартам безопасности.

Несмотря на это, в Toyota решили предложить клиентам выбор между двумя настройками электронной системы стабилизации (VSC): в первом случае она срабатывает в стандартном режиме, а во втором — чуть раньше, с большим акцентом на экстремальные ситуации, как, например, «лосиный тест». Компания завершит разработку не позднее середины следующего года, после чего новые настройки VSC станут доступны для гибридной модификации RAV4. Как заявили «Мотору» в российском представительстве марки, «бензиновая версия также находится в рассмотрении».

Суть «лосиного теста» заключается в том, чтобы проверить устойчивость автомобиля во время резкого перестроения для объезда препятствия. Журналисты шведского издания Teknikens Värld раскритиковали гибридный RAV4 за то, что на скорости более 68 километров в час система стабилизации на кроссовере срабатывает позже, чем нужно. Он начинает скользить боком либо заваливаться на внешние колеса. Неоднозначный результат теста прокомментировали в Toyota: представители марки заявили, что модель «проходит строгие процедуры оценки безопасности» и «соответствует всем внутренним требованиям».

Позже Toyota RAV4 успешно пересдала «лосиный тест»

В России Toyota RAV4 пятого поколения можно приобрести с 2,0-литровым 149-сильным «атмосферником» семейства Dynamic Force с комбинированным впрыском и фазовращателем на впуске. В качестве альтернативы доступен мотор объемом 2,5 литра с отдачей 199 лошадиных сил. Привод — передний либо полный, причем последний доступен в двух вариациях: с автоматическим подключением задних колес при пробуксовке передних и с двумя раздельными муфтами на каждом из задних колес.

Цены на модель варьируются от 1 756 000 до 2 661 000 рублей. За 11 месяцев 2019 года в стране было продано более 25,6 тысячи кроссоверов RAV4, в том числе 2,7 тысячи экземпляров в ноябре.