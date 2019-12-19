Toyota доработает RAV4 после критики результатов «лосиного теста»

Несмотря на это, в Toyota решили предложить клиентам выбор между двумя настройками электронной системы стабилизации (VSC): в первом случае она срабатывает в стандартном режиме, а во втором — чуть раньше, с большим акцентом на экстремальные ситуации, как, например, «лосиный тест». Компания завершит разработку не позднее середины следующего года, после чего новые настройки VSC станут доступны для гибридной модификации RAV4. Как заявили «Мотору» в российском представительстве марки, «бензиновая версия также находится в рассмотрении».

Суть «лосиного теста» заключается в том, чтобы проверить устойчивость автомобиля во время резкого перестроения для объезда препятствия. Журналисты шведского издания Teknikens Värld раскритиковали гибридный RAV4 за то, что на скорости более 68 километров в час система стабилизации на кроссовере срабатывает позже, чем нужно. Он начинает скользить боком либо заваливаться на внешние колеса. Неоднозначный результат теста прокомментировали в Toyota: представители марки заявили, что модель «проходит строгие процедуры оценки безопасности» и «соответствует всем внутренним требованиям».