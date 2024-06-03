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Новости
Опубликовано 03 июня 2024, 17:00
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Toyota отзывает для ремонта почти четыре тысячи машин в России

Несмотря на то, что Toyota в России давно не работает, гарантийные обязательства она за собой сохранила
Toyota отзывает в России тысячи машин с проблемной трансмиссией. ООО «Тойота Мотор» объявила о сервисной акции, которая затрагивает 3864 автомобиля в России, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В сервис приглашают владельцев Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX 500D и LX 600, реализованных с конца сентября 2021 года по сегодняшний день.
Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
© Toyota
Мария Руцкая

Причина отзыва — особенности трансмиссии соплатформенных внедорожников, которые могут проявиться из-за их конструкции. Так, диски тормозной муфты могут не сразу отсоединиться от пластин при переключении в нейтральное положение. В результате часть мощности мотора продолжит передаваться на колеса.

Из-за этого машина может двинуться вперед, что повысит риск ДТП, если водитель не успеет среагировать и затормозить.

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Владельцев автомобилей оповестят о необходимости посетить сервис письмом или по телефону. Также можно самостоятельно узнать, подпадает ли машина под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров на сайте «Росстандарта». Все работы проведут бесплатно.

Для Toyota это первый официальный отзыв в этом году. В 2023-м она объявляла акцию в марте: тогда в ремонт отправили 22 712 старых Toyota Avensis с дефектными подушками безопасности.

Источник:Росстандарт
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Toyota
#Отзыв
#Россия
#Lexus