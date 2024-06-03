Toyota отзывает для ремонта почти четыре тысячи машин в России

Несмотря на то, что Toyota в России давно не работает, гарантийные обязательства она за собой сохранила

Toyota отзывает в России тысячи машин с проблемной трансмиссией. ООО «Тойота Мотор» объявила о сервисной акции, которая затрагивает 3864 автомобиля в России, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В сервис приглашают владельцев Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX 500D и LX 600, реализованных с конца сентября 2021 года по сегодняшний день.