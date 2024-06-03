Toyota отзывает для ремонта почти четыре тысячи машин в России

Toyota отзывает для ремонта почти четыре тысячи машин в РоссииНесмотря на то, что Toyota в России давно не работает, гарантийные обязательства она за собой сохранила
Причина отзыва — особенности трансмиссии соплатформенных внедорожников, которые могут проявиться из-за их конструкции. Так, диски тормозной муфты могут не сразу отсоединиться от пластин при переключении в нейтральное положение. В результате часть мощности мотора продолжит передаваться на колеса.
Из-за этого машина может двинуться вперед, что повысит риск ДТП, если водитель не успеет среагировать и затормозить.
Владельцев автомобилей оповестят о необходимости посетить сервис письмом или по телефону. Также можно самостоятельно узнать, подпадает ли машина под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров на сайте «Росстандарта». Все работы проведут бесплатно.
Для Toyota это первый официальный отзыв в этом году. В 2023-м она объявляла акцию в марте: тогда в ремонт отправили 22 712 старых Toyota Avensis с дефектными подушками безопасности.