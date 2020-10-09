Toyota Land Cruiser 200 могут отправить в отставку. Но не в России

С прошлого года ходят слухи о возможной смене поколения Land Cruiser – в Сети новинку называют Land Cruiser 300. В 2019-м сообщалось, что «трёхсотый» покажут в 2020 году, затем появилась информация о переносе премьеры с весны нынешнего года на лето 2021-го. Однако официального подтверждения ни тому, ни другому до сих пор не было.
Кроме того, шпионам ещё ни разу не попадался прототип следующего поколения Land Cruiser – это может говорить о том, что Toyota не приступила к работе над проектом. Собеседник Motor Authority в свою очередь заявил, что новинка и вовсе не появится на рынке. «Нет никаких иллюзий по поводу возможного возвращения модели», – рассказал он. В американском представительстве марки от комментариев отказались.
Toyota
Обновленному Toyota Land Cruiser 70 досталась не очень современная мультимедиа
Выпуск соплатформенного Lexus LX при этом продолжится, но из гаммы двигателей исчезнет 5,7-литровый V8 – ему на смену придёт новый турбомотор V6. Этот же агрегат до недавнего времени прочили и новому Land Cruiser.
За 68 лет с момента появления Toyota Land Cruiser по всему миру было продано более 10 миллионов экземпляров. На российском рынке модель доступна с бензиновым двигателем объёмом 4,6 литра мощностью 309 лошадиных сил и 4,5-литровым дизелем, выдающим 249 сил.
До августа 2015 года Toyota Land Cruiser 200 для России выпускали на заводе «Соллерс-Буссан» во Владивостоке. С момента завершения производства и по нынешний день внедорожники поставляют в страну из Японии. В российском офисе Toyota «Мотору» заявили, что не комментируют слухи о будущем модели.