Toyota Land Cruiser 200 могут отправить в отставку. Но не в России

С прошлого года ходят слухи о возможной смене поколения Land Cruiser – в Сети новинку называют Land Cruiser 300. В 2019-м сообщалось, что «трёхсотый» покажут в 2020 году, затем появилась информация о переносе премьеры с весны нынешнего года на лето 2021-го. Однако официального подтверждения ни тому, ни другому до сих пор не было.

Кроме того, шпионам ещё ни разу не попадался прототип следующего поколения Land Cruiser – это может говорить о том, что Toyota не приступила к работе над проектом. Собеседник Motor Authority в свою очередь заявил, что новинка и вовсе не появится на рынке. «Нет никаких иллюзий по поводу возможного возвращения модели», – рассказал он. В американском представительстве марки от комментариев отказались.