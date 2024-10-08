Toyota и Subaru работают над новым кроссовером

Новый электрокросс Toyota и Subaru будет построен на той же платформе, что и bZ4X c Solterra — это «тойотовская» e-TNGA, она же Subaru Global Platform. Ожидается, что уже продающиеся кроссоверы поделятся с новинкой некоторыми узлами, что сократит расходы и поможет ускорить разработку и производство.

Экономия будет весьма актуальной: по данным инсайдеров, партнеры собираются выпускать по 15−20 тысяч экземпляров новой модели ежемесячно. bZ4X и Solterra пока не могут похвастаться такими темпами продаж, хотя спрос постепенно растет. В США, например, было реализовано только 13 577 и 9137 экземпляров соответственно за девять месяцев 2024 года.