Toyota, Mazda и Subaru займутся разработкой новых ДВС

Toyota, Mazda и Subaru займутся разработкой новых ДВСПри этом бренды продолжат конкурировать между собой
Инженеры компаний будут работать над фирменными двигателями, каждый из которых отразит концепцию бренда. К примеру, Toyota разрабатывает новые рядные «четверки», Mazda делает ставку на роторные моторы, а Subaru продолжает совершенствовать оппозитные агрегаты. В рамках конференции представители Mazda показали новую линейку роторных двигателей для электрокаров. Агрегаты, не связанные с колесами, предназначены для зарядки батарей.
Результатом сотрудничества Toyota, Mazda и Subaru должны стать двигатели нового поколения, которые смогут работать на жидком водороде, био- или синтетическом топливе. Эти моторы будут компактнее нынешних, что позволит полностью пересмотреть компоновку и, к примеру, изменить дизайн в угоду аэродинамике. Но одними ДВС дело не ограничится, и партнеры будут совместно разрабатывать в том числе электрические системы — от электромоторов до батарей. При этом, несмотря на общие усилия, все три компании продолжат конкурировать между собой.
В начале февраля компания Toyota сообщила, что работает на новой линейкой ДВС. Тогда же представители японской марки заявили, что электрокары переоценены.