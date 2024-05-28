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Новости
Опубликовано 28 мая 2024, 16:14
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Toyota, Mazda и Subaru займутся разработкой новых ДВС

При этом бренды продолжат конкурировать между собой
Компании Toyota, Mazda и Subaru будут совместно разрабатывать новые двигатели. Представители трех японских брендов провели пресс-конференцию, в рамках которой сообщили, что планируют объединить усилия в создании агрегатов, чтобы ускорить разработку, оптимизировать процесс электрификации, а также снизить затраты на производство. Главное целью автопроизводителей является создание универсальных ДВС, которые будут совместимы с несколькими видами топлива — преимущественно углерод-нейтральными.
Toyota, Mazda и Subaru займутся разработкой новых ДВС
© Toyota
Анастасия Мельник

Инженеры компаний будут работать над фирменными двигателями, каждый из которых отразит концепцию бренда. К примеру, Toyota разрабатывает новые рядные «четверки», Mazda делает ставку на роторные моторы, а Subaru продолжает совершенствовать оппозитные агрегаты. В рамках конференции представители Mazda показали новую линейку роторных двигателей для электрокаров. Агрегаты, не связанные с колесами, предназначены для зарядки батарей.

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Результатом сотрудничества Toyota, Mazda и Subaru должны стать двигатели нового поколения, которые смогут работать на жидком водороде, био- или синтетическом топливе. Эти моторы будут компактнее нынешних, что позволит полностью пересмотреть компоновку и, к примеру, изменить дизайн в угоду аэродинамике. Но одними ДВС дело не ограничится, и партнеры будут совместно разрабатывать в том числе электрические системы — от электромоторов до батарей. При этом, несмотря на общие усилия, все три компании продолжат конкурировать между собой.

В начале февраля компания Toyota сообщила, что работает на новой линейкой ДВС. Тогда же представители японской марки заявили, что электрокары переоценены.

Источник:Motor1
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Toyota
#Subaru
#Mazda
#Технологии