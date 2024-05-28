Toyota, Mazda и Subaru займутся разработкой новых ДВС

Результатом сотрудничества Toyota, Mazda и Subaru должны стать двигатели нового поколения, которые смогут работать на жидком водороде, био- или синтетическом топливе. Эти моторы будут компактнее нынешних, что позволит полностью пересмотреть компоновку и, к примеру, изменить дизайн в угоду аэродинамике. Но одними ДВС дело не ограничится, и партнеры будут совместно разрабатывать в том числе электрические системы — от электромоторов до батарей. При этом, несмотря на общие усилия, все три компании продолжат конкурировать между собой.