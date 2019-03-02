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14:52

Toyota представит гоночную Супру класса GT4

Гоночное купе Toyota GR Supra GT4 привезут на Женевский автосалон в статусе концепт-кара

С выходом заднеприводного купе Supra у компании Toyota появилась основа для создания гоночных автомобилей сразу нескольких классов. И судя по концепт-кару, который Toyota представит в Женеве, компания работает над машиной класса GT4.

Концепт разработан подразделением Toyota Motorsport GmbH, которое базируется в Кёльне. Там же создают спортпрототипы для чемпионата мира по длинным гонка (WEC). Интересно, что ровно год назад, еще до премьеры серийной машины Toyota представила на Женевском автосалоне — 2018 Супру в обличье гоночного купе. Но та машина была подготовлена явно серьезнее: расширенная колея, гораздо более развитое аэродинамическое оперение, колеса с креплением центральной гайкой.

Toyota GR Supra GT4 получила развитый каркас безопасности, самоблокирующийся межколесный дифференциал, усиленные полуоси и гоночные тормоза Brembo с составными дисками (чугунная фрикционная часть и алюминиевая ступица).

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Разработано новое аэродинамическое оперение с передним диффузором и развитым сплиттером. Причём обе детали изготовлены из пластика, армированного натуральными волокнами. На третьей двери смонтировано регулируемое антикрыло с креплением типа «лебединая шея». Также концепт снабжен взрывобезопасным бензобаком и системой быстрой дозаправки (она требуется в длинных гонках).

А вот кузов, основные агрегаты и схема подвески сохранены стандартными, как того и требует дух и буква правил класса GT4. Передняя подвеска — на стойках Макферсон, сзади — многорычажная схема. Конечно, пружины и амортизаторы — специальные, гоночные.

Двигатель — штатная рядная «шестерка» BMW B58 c двухпоточным турбокомпрессором, дооснащенная гоночным блоком управления. При этом сохранена и штатная коробка передач — восьмиступенчатый «автомат».

Для машин класса GT4 это нехарактерно: обычно на них используют либо гоночные секвентальные коробки (как на Mercedes-AMG GT4), либо серийные «роботы» с двумя сцеплениями, адаптированные для спорта (как на BMW M4 GT4 или Porsche Cayman GT4). Не исключено, что в дальнейшем гидромеханический «автомат» всё-таки заменят кулачковой коробкой.

Концепт-кар сохранил даже большой экран мультимедиа-системы от серийной Супры

С новой Супрой тойотовцы планируют принять участие в марафоне «24 часа Нюрбургринга», в классе SP8T. Суточная гонка пройдёт на Северной петле 22-23 июня. Но клиентским командам Supra GT4 станет доступна позже.

Класс GT4 — один из самых популярных в мире. Сейчас соревнования по этим правилам проводятся в Европе, США, Японии, других странах Азии. В серии VLN, которая проходит на Северной петле Нюрбургринга, для машин GT4 выделен класс SP10.

Большинство европейских производителей спорткаров имеют версии машин класса GT4 — например, Aston Martin Vantage GT4, Alpine A110 GT4, Audi R8 LMS GT4, BMW M4 GT4, Ford Mustang GT4, Mclaren 570S GT4, Mercedes-AMG GT4, Porsche Cayman GT4 CS MR.

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