Toyota представит гоночную Супру класса GT4

Концепт разработан подразделением Toyota Motorsport GmbH, которое базируется в Кёльне. Там же создают спортпрототипы для чемпионата мира по длинным гонка (WEC). Интересно, что ровно год назад, еще до премьеры серийной машины Toyota представила на Женевском автосалоне — 2018 Супру в обличье гоночного купе. Но та машина была подготовлена явно серьезнее: расширенная колея, гораздо более развитое аэродинамическое оперение, колеса с креплением центральной гайкой.

Toyota GR Supra GT4 получила развитый каркас безопасности, самоблокирующийся межколесный дифференциал, усиленные полуоси и гоночные тормоза Brembo с составными дисками (чугунная фрикционная часть и алюминиевая ступица).