Toyota представит гоночную Супру класса GT4

Концепт разработан подразделением Toyota Motorsport GmbH, которое базируется в Кёльне. Там же создают спортпрототипы для чемпионата мира по длинным гонка (WEC). Интересно, что ровно год назад, еще до премьеры серийной машины Toyota представила на Женевском автосалоне — 2018 Супру в обличье гоночного купе. Но та машина была подготовлена явно серьезнее: расширенная колея, гораздо более развитое аэродинамическое оперение, колеса с креплением центральной гайкой.
Toyota GR Supra GT4 получила развитый каркас безопасности, самоблокирующийся межколесный дифференциал, усиленные полуоси и гоночные тормоза Brembo с составными дисками (чугунная фрикционная часть и алюминиевая ступица).
Разработано новое аэродинамическое оперение с передним диффузором и развитым сплиттером. Причём обе детали изготовлены из пластика, армированного натуральными волокнами. На третьей двери смонтировано регулируемое антикрыло с креплением типа «лебединая шея». Также концепт снабжен взрывобезопасным бензобаком и системой быстрой дозаправки (она требуется в длинных гонках).
А вот кузов, основные агрегаты и схема подвески сохранены стандартными, как того и требует дух и буква правил класса GT4. Передняя подвеска — на стойках Макферсон, сзади — многорычажная схема. Конечно, пружины и амортизаторы — специальные, гоночные.
Двигатель — штатная рядная «шестерка» BMW B58 c двухпоточным турбокомпрессором, дооснащенная гоночным блоком управления. При этом сохранена и штатная коробка передач — восьмиступенчатый «автомат».
Для машин класса GT4 это нехарактерно: обычно на них используют либо гоночные секвентальные коробки (как на Mercedes-AMG GT4), либо серийные «роботы» с двумя сцеплениями, адаптированные для спорта (как на BMW M4 GT4 или Porsche Cayman GT4). Не исключено, что в дальнейшем гидромеханический «автомат» всё-таки заменят кулачковой коробкой.
С новой Супрой тойотовцы планируют принять участие в марафоне «24 часа Нюрбургринга», в классе SP8T. Суточная гонка пройдёт на Северной петле 22-23 июня. Но клиентским командам Supra GT4 станет доступна позже.
Класс GT4 — один из самых популярных в мире. Сейчас соревнования по этим правилам проводятся в Европе, США, Японии, других странах Азии. В серии VLN, которая проходит на Северной петле Нюрбургринга, для машин GT4 выделен класс SP10.
Большинство европейских производителей спорткаров имеют версии машин класса GT4 — например, Aston Martin Vantage GT4, Alpine A110 GT4, Audi R8 LMS GT4, BMW M4 GT4, Ford Mustang GT4, Mclaren 570S GT4, Mercedes-AMG GT4, Porsche Cayman GT4 CS MR.