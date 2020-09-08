Видео: что происходит внутри впускного коллектора Toyota Supra во время движения

Для проведения эксперимента блогер установил камеру GoPro во впускной коллектор своей Toyota Supra Turbo A80. Картинку с экшн-камеры он получал на смартфон в режиме реального времени прямо во время езды. Для крепления устройства ему пришлось использовать специальное приспособление, иначе давление могло бы засосать камеру и повреждения мотора стали бы непоправимыми.

На опубликованном видео видно, как открываются и закрываются клапаны. Интересно было бы посмотреть, что происходит во время полного открытия дроссельной заслонки или срабатывания отсечки оборотов. Однако подобные условия могли бы серьезно повредить камеру, которая в результате эксперимента и так значительно перегрелась. Кроме того, в процессе езды GoPro зафиксировала небольшую утечку масла. Вероятно, блогеру придется заняться двигателем своей Supra.