Toyota завершила продажи культового споркара в России

Toyota завершила продажи культового споркара в РоссииМодель GR Supra исключили из российской линейки марки
Купе Toyota Supra нового поколения продавалась в России с лета 2019 года и на момент появления на рынке стоила 5 534 000 рублей — почти на 700 тысяч дороже соплатформенного BMW Z4 с тем же двигателем и коробкой передач. Тогда сообщалось, что квота на нашу страну составила 22 автомобиля: 19 машин в исполнении Passion и еще три в «приветственной» версии Launch Edition 1.
«Авторевю» уточняет, что в первой ввезенной партии было всего десять машин, которые распродали за полгода. Вторая партия из 15 автомобилей прибыла в страну в мае 2020 года и разошлась за лето. А вот третьей партии уже не будет: компания исключила Supra из модельного ряда в России. Сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), выданного на Toyota Supra, действует до лета 2022 года.
Фото: Toyota
Двухдверка поставлялась в Россию с трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил, восьмидиапазонным автоматом, адаптивной подвеской и активным задним дифференциалом. С такой установкой спорткар разгоняется с места до «сотни» за 4,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
Между тем Toyota готовит новинку для российского рынка: уже в ближайшие дни японская марка должна представить Land Cruiser нового поколения. По предварительным данным, внедорожник получит индекс 300, лишится мотора V8 и сохранит рамную конструкцию.