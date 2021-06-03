Toyota завершила продажи культового споркара в России

Модель GR Supra исключили из российской линейки марки

Стало известно о прекращении продаж Toyota GR Supra на российском рынке: японская марка поставляла культовые спорткары в страну небольшими партиями, однако на 2021 год квоты на Россию нет и оформить заказ нельзя, сообщает «Авторевю» со ссылкой на дилеров. «Супра», которая до ухода с рынка оценивалась в 5,5 миллиона рублей, не значится в списке доступных для покупки моделей на сайте Toyota, при этом в пресс-службе марки затруднились прокомментировать ситуацию.