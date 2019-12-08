Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:00

Посмотрите на Toyota Supra в кузове спидстер

Supra нового поколения лишилась крыши на эскизе дизайнера

Александр Пономарев
Никаких новостей о том, что Toyota собирается выпустить открытую версию модели Supra, до сих пор не поступало, однако такой автомобиль, несомненно, выглядел бы весьма привлекательно.

Чтобы убедиться в этом, посмотрите на рендер Toyota Supra в кузове спидстер от дизайнера, известного под ником Jonsibal. С агрессивным аэродинамическим обвесом от Evasive Motorsports автомобиль получился особенно эффектным и задиристым. Автор сделал ветровое стекло ниже, чем у исходной версии, а также добавил пару обтекателей за спинками сидений. На крышке багажника появился небольшой спойлер, а многоспицевые колёсные диски позаимствованы у BMW пятой серии поколения Е28.

Судя по всему, дизайнер не предполагает для «Супры» наличие даже складной крыши. Учитывая, что Supra нового поколения построена на платформе родстера BMW Z4, кузов открытой Toyota, вероятно, даже не пришлось бы усиливать дополнительными распорками. Однако главный инженер проекта Supra Тецуя Тада ранее утверждал, что в подобной версии просто нет смысла, так как она будет конкурировать с Z4. Единственный для «Супры» шанс лишиться крыши версия тарга, однако и это пока не более чем идея.