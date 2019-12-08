Посмотрите на Toyota Supra в кузове спидстер

Чтобы убедиться в этом, посмотрите на рендер Toyota Supra в кузове спидстер от дизайнера, известного под ником Jonsibal. С агрессивным аэродинамическим обвесом от Evasive Motorsports автомобиль получился особенно эффектным и задиристым. Автор сделал ветровое стекло ниже, чем у исходной версии, а также добавил пару обтекателей за спинками сидений. На крышке багажника появился небольшой спойлер, а многоспицевые колёсные диски позаимствованы у BMW пятой серии поколения Е28.
Судя по всему, дизайнер не предполагает для «Супры» наличие даже складной крыши. Учитывая, что Supra нового поколения построена на платформе родстера BMW Z4, кузов открытой Toyota, вероятно, даже не пришлось бы усиливать дополнительными распорками. Однако главный инженер проекта Supra Тецуя Тада ранее утверждал, что в подобной версии просто нет смысла, так как она будет конкурировать с Z4. Единственный для «Супры» шанс лишиться крыши — версия тарга, однако и это пока не более чем идея.