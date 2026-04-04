Опубликовано 04 апреля 2026, 12:361 мин.
Toyota теряет важный рынок сбыта, уступая китайцам
Китай впервые стал крупнейшим импортёром автомобилей в Австралию. Китай официально обогнал Японию и впервые стал крупнейшим поставщиком импортных автомобилей на рынок Австралии. Согласно данным Федеральной палаты автомобильной промышленности (FCAI), сдвиг произошёл в феврале, когда поставки автомобилей из Китая достигли 22 300 единиц, что составило примерно 25% от общей доли импорта.
© Toyota
Такие показатели позволили КНР обогнать Японию, импорт которой составил 21 600 единиц, а также Таиланд, отгрузивший 19 400 машин. Из двух последних государств жители Зелёного континента главным образом получают автомобили марки Toyota.
Февральские данные знаменуют собой поворотный момент в доминировании Японии на австралийском рынке импорта автомобилей с 1998 года. Этот сдвиг указывает на быстрое изменение потребительских предпочтений в сторону гибридов и электрокаров.
Местный рынок сильно зависит от импорта, поскольку страна осталась без собственной производственной базы. При этом полное отсутствие пошлин на импортную технику сделали Австралию важным рынком для многих глобальных автомобильных брендов.
Читайте также:
- Представлен обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado
- В Белоруссии создали большой мусоровоз для особо узких дворов
- Волгафейс: Geely Preface превратился в Volga на конвейере в Нижнем Новгороде
Источник:CarNewsChina
Автор:Алексей Кованов
