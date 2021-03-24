Видео: Toyota запустила виртуальный тур по выставке гоночных автомобилей

Выставка Toyota Motorsport Biography: Everlasting Challenge Spirit проходит в Японии в режиме оффлайн. Однако из-за продолжающихся ограничений на перелеты, вызванных пандемией COVID-19, жители других стран не имеют возможности добраться до Страны восходящего солнца и посетить автомобильный музей бренда. В связи с этим, японцы предложили всем желающим окунуться в спортивную историю марки с помощью виртуального тура.

В течение нескольких минут любой виртуальный посетитель выставки может со всех сторон рассмотреть первый гоночный автомобиль Toyota Aichi, раллийный S30 Toyota Crown 50-х годов прошлого века, а также спорткар 2000GT, установивший три мировых рекорда скорости, болиды Celica, участвовавшие в гоночных сериях Ле-Мана и современный болид TF109, построенный для Формулы-1. Кроме того, на выставке представлены три уникальных прототипа Toyota 7, созданные в конце 60-х годов прошлого века.