Новый Toyota Yaris запатентовали в России

Патент был подан ещё в ноябре прошлого года, через месяц после премьеры модели, но был зарегистрирован лишь на этой неделе. Однако публикация изображений не означает обязательного появления модели на российском рынке: нередко автопроизводители получают патенты в различных странах, чтобы защитить интеллектуальную собственность от кражи.

Хэтчбек Toyota Yaris построен на модульной платформе GA-B, которая представляет собой вариацию ТNGA для компактных автомобилей длиной менее четырёх метров. Длина автомобиля составляет 3940 миллиметров, ширина – 1695 миллиметров, а высота – 1500 миллиметров. Колёсная база увеличилась со сменой поколения на 55 миллиметров и достигла 2550 миллиметров.