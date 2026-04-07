Toyota зарегистрировал в России новый товарный знак для торговли машинами

Заявка на регистрацию поступила из Японии в начале февраля 2025 года. Товарный знак оформлен по 12-му классу международной классификации (МКТУ), который охватывает различные типы автомобилей — в том числе кроссоверы и полноприводные внедорожники-кроссоверы, а также запасные части к ним. Действие знака продлится до февраля 2035 года.

Напомним, что в сентябре 2022 года Toyota объявила о прекращении выпуска автомобилей на своём заводе в Санкт-Петербурге. Предприятие было рассчитано на 100 тысяч машин в год.

Как ранее пояснял глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС, иностранные бренды продолжают регистрировать и продлевать товарные знаки в России для защиты от подделок. Это позволяет не допускать продажи товаров под видом продукции правообладателя.

Таким образом, регистрация Lexus LBX — шаг не столько коммерческий, сколько юридический, направленный на сохранение контроля над брендом на российском рынке.

Читайте также:

