Toyota зарегистрировала название модели C+pod для торговли в России
Toyota C+pod появился в декабре 2020 года в Японии. Это сверхкомпактный двухместный электромобиль длиной всего 2490 мм, созданный для коротких городских поездок.
Он ориентирован прежде всего на пожилых водителей, сотрудников служб доставки и корпоративных клиентов, включая муниципальные организации.
Мотор развивает всего 9,2 кВт (12,3 л. с.) и 56 Н·м момента, а максимальная скорость ограничена 60 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет около 150 км.
Несмотря на уход с российского рынка, Toyota продолжает защищать свои активы в стране. В начале года компания зарегистрировала в РФ товарные знаки Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso и Lexus.
Сейчас японский автопроизводитель представлен в России через компанию «Тойота Мотор». Финансовые показатели заметно упали: если в 2021 году выручка достигала 332 млрд рублей, то по итогам 2024-го она сократилась до 7,2 млрд рублей. Прибыль компании за прошлый год составила 2,5 млрд рублей.
Читайте также:
