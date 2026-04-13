Toyota зарегистрировала название модели C+pod для торговли в России

Toyota C+pod появился в декабре 2020 года в Японии. Это сверхкомпактный двухместный электромобиль длиной всего 2490 мм, созданный для коротких городских поездок.

Он ориентирован прежде всего на пожилых водителей, сотрудников служб доставки и корпоративных клиентов, включая муниципальные организации.

Мотор развивает всего 9,2 кВт (12,3 л. с.) и 56 Н·м момента, а максимальная скорость ограничена 60 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет около 150 км.

Несмотря на уход с российского рынка, Toyota продолжает защищать свои активы в стране. В начале года компания зарегистрировала в РФ товарные знаки Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso и Lexus.

Сейчас японский автопроизводитель представлен в России через компанию «Тойота Мотор». Финансовые показатели заметно упали: если в 2021 году выручка достигала 332 млрд рублей, то по итогам 2024-го она сократилась до 7,2 млрд рублей. Прибыль компании за прошлый год составила 2,5 млрд рублей.

Читайте также: