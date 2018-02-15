Из-за разного асфальта пилоты не могли контролировать скольжения

Пульс

В Китае перестроили трек для дрифта, и теперь он убивает машины

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15 февраля 2018

Во время этапа чемпионата по дрифту D1GP, проходящего в китайском городе Шэньчжэнь, выяснилось, что организаторы перестроили часть трека. Из-за этого большая часть участвующих машин попадала в серьезные аварии в одном и том же повороте. Об этом в подкасте Maximum Driftcast рассказал гонщик Стив «Бэггси» Биаджиони.

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Как оказалось, организаторы китайского этапа переложили асфальт в одном из поворотов. Это привело к тому, что одна часть виража оказалась более скользкой, чем другая. Из-за этого пилотам было сложно контролировать скольжение автомобилей, а дрифт заканчивался ударом об ограждение.

Видео пользователя VK.COM/D1GP_VK с YouTube

В прошлом году FIA объявила о создании «Межконтинентального кубка по дрифту». Промоутером серии является компания Sunpros, которая с 2000 проводит японский чемпионат D1GP. Первый этап нового кубка прошел в конце прошлого года на острове Одайба в Токийском заливе.

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