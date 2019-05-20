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14:15

Названы самые пробочные московские дороги мая

Больше всего заторов было зафиксировано на МКАДе

© Фото Антона Уханова, Motor.ru
В первой половине мая больше всего пробок в Москве фиксировалось на МКАДе, на Ленинском проспекте, Липецкой улице и проспекте Андропова. Эти данные были получены благодаря использованию интеллектуальной транспортной системы города. Об этом в твиттере сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
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Также в ЦОДД сообщили, что 19 мая, в воскресенье, наиболее загруженными дорогами столицы стали Ленинградское, Новорижское и Симферопольское шоссе. Кроме того, проблемы наблюдались на платной магистрали М4. Серьезные пробки на этих направлениях наблюдались при движении в сторону Москвы.

В феврале этого года Москва заняла первое место по загруженности дорог в рейтинге, публикуемым аналитической компанией INRIX. Согласно отчету, водители в прошлом году потеряли в пробках 210 часов, а средняя скорость движения при этом составила около 18 километров в час. На втором месте рейтинга расположился Стамбул. За ним следуют Богота, Мехико и Сан-Паулу.

В конце 2017 года «Яндекс» опубликовал исследование загруженности основных московских дорог за последние пять лет. Выяснилось, что загруженность между Садовым и Третьим кольцом (ТТК) выросла, а ситуация внутри Садового кольца стала самой плохой за анализируемый период.

Источник: твиттер ЦОДД
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