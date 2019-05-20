Названы самые пробочные московские дороги мая

Также в ЦОДД сообщили, что 19 мая, в воскресенье, наиболее загруженными дорогами столицы стали Ленинградское, Новорижское и Симферопольское шоссе. Кроме того, проблемы наблюдались на платной магистрали М4. Серьезные пробки на этих направлениях наблюдались при движении в сторону Москвы.

В феврале этого года Москва заняла первое место по загруженности дорог в рейтинге, публикуемым аналитической компанией INRIX. Согласно отчету, водители в прошлом году потеряли в пробках 210 часов, а средняя скорость движения при этом составила около 18 километров в час. На втором месте рейтинга расположился Стамбул. За ним следуют Богота, Мехико и Сан-Паулу.