Подразделение TRD показало пакеты доработок для обновленной модели

Пульс

Минивэн Toyota Alphard после тюнинга стал еще злее

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29 декабря 2017

«Тойотовский» придворный тюнер – компания TRD (Toyota Racing Development) – подготовила варианты доработок рестайлинговых минивэнов Alphard и Vellfire. На данный момент представлен пакет внешних доработок и новая линейка колесных дисков.

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В TRD показали два варианта обвеса кузова «Альфарда» и Vellfire – для базовой модификации и заводского варианта с более агрессивным дизайном передней части кузова.

Оба тюнинг-пакета включают в себя новый передний бампер со спойлером и дополнительными светодиодными элементами, накладки на пороги кузова, аэродинамическую накладку на капот, пластиковые накладки на центральные стойки, а также задний бампер с диффузором и четырьмя хромированными патрубками выпускной системы. Кроме того, доступен вариант заднего бампера со «спрятанными» выхлопными трубами.

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Toyota Alphard TRD

Toyota Alphard TRD

Toyota Alphard TRD

Toyota Alphard TRD

Toyota Vellfire TRD

Toyota Vellfire TRD

Toyota Vellfire TRD

Toyota Vellfire TRD

Также для моделей доступна фирменная линейка дисков размерности 16, 18 и 19 дюймов. Можно заказать для модели спортивные кресла и кнопку запуска двигателя с логотипом TRD.

Цены на элементы спорт-пакета начинаются от 3000 и доходят до 412 тысяч иен (около 1,5 тысячи-210 тысяч рублей).

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