Минивэн Toyota Alphard после тюнинга стал еще злее

«Тойотовский» придворный тюнер – компания TRD (Toyota Racing Development) – подготовила варианты доработок рестайлинговых минивэнов Alphard и Vellfire. На данный момент представлен пакет внешних доработок и новая линейка колесных дисков.

В TRD показали два варианта обвеса кузова «Альфарда» и Vellfire – для базовой модификации и заводского варианта с более агрессивным дизайном передней части кузова.

Оба тюнинг-пакета включают в себя новый передний бампер со спойлером и дополнительными светодиодными элементами, накладки на пороги кузова, аэродинамическую накладку на капот, пластиковые накладки на центральные стойки, а также задний бампер с диффузором и четырьмя хромированными патрубками выпускной системы. Кроме того, доступен вариант заднего бампера со «спрятанными» выхлопными трубами.

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Также для моделей доступна фирменная линейка дисков размерности 16, 18 и 19 дюймов. Можно заказать для модели спортивные кресла и кнопку запуска двигателя с логотипом TRD.

Цены на элементы спорт-пакета начинаются от 3000 и доходят до 412 тысяч иен (около 1,5 тысячи-210 тысяч рублей).