В ГИБДД разъяснили, кого будут штрафовать за багажники на крыше

Ранее сообщалось, что россиян начали штрафовать на 500 рублей за установку на крыши машин багажников, незарегистрированных в ГИБДД. Нештатные конструкции начали привлекать внимание гаишников после вступления в силу новых требований Технического регламента Таможенного союза. Как оказалось, штрафовать автовладельцев будут только за несертифицированные багажники, установка которых не предусмотрена производителем.
«Согласно действующим положениям техрегламента, в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется», – пояснили в ГИБДД.
Правила распространяются также на нештатные фаркопы, дополнительную оптику и другие устройства, список которых имеется в Техническом регламенте. Однако если конструкция машины не предполагает установки какого-либо прибора, его необходимо сначала сертифицировать в специальной лаборатории, а затем зарегистрировать в ГИБДД.