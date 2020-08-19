В ГИБДД разъяснили, кого будут штрафовать за багажники на крыше

Российских водителей не будут штрафовать за багажники на крыше, но только в том случае, если конструкция автомобиля предусматривает их использование, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ГИБДД. То же касается дополнительных фаркопов и световых приборов.