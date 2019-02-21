У кроссовера Hyundai Tucson появится оспортивленная версия

Судя по единственной официальной фотографии, Tucson N Line получит новый передний бампер и решетку радиатора с другим рисунком. Вдобавок прерогативой версии станут сиденья с комбинированной отделкой и красной прострочкой, а также рычаг коробки передач особого дизайна. Не исключено, что будут и другие изменения.

Как и фастбеку i30 Fastback N Line, Tucson, вероятно, доработают подвеску, выхлопную систему и улучшат отклик двигателя на нажатие педали газа. Ревизии подвергнутся и тормозные механизмы.