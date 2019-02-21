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15:17

У кроссовера Hyundai Tucson появится оспортивленная версия

В Женеве дебютирует модификация N Line

На автосалоне в Женеве состоится мировая премьера Hyundai Tucson в исполнении N Line. «Оспортивленный» кроссовер будет отличаться декором экстерьера, интерьера и настройками шасси. Одновременно с ним дебютирует еще одна MHEV-версия модели.
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Судя по единственной официальной фотографии, Tucson N Line получит новый передний бампер и решетку радиатора с другим рисунком. Вдобавок прерогативой версии станут сиденья с комбинированной отделкой и красной прострочкой, а также рычаг коробки передач особого дизайна. Не исключено, что будут и другие изменения.

Как и фастбеку i30 Fastback N Line, Tucson, вероятно, доработают подвеску, выхлопную систему и улучшат отклик двигателя на нажатие педали газа. Ревизии подвергнутся и тормозные механизмы.

Ранее появилась информация, что у Tucson будет и полноценная N-версия. «Заряженный» Tucson N получит двигатель мощностью 345-лошадиных сил и сможет конкурировать с Cupra Ateca и Audi SQ5.

Помимо Tucson N Line, Hyundai покажет в Женеве новый умеренный гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором. В Европе уже продается аналогичная версия двухлитрового дизеля, но сейчас производитель может показать кроссовер с бензиновой силовой установкой.

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