У кроссовера Hyundai Tucson появится оспортивленная версия

Судя по единственной официальной фотографии, Tucson N Line получит новый передний бампер и решетку радиатора с другим рисунком. Вдобавок прерогативой версии станут сиденья с комбинированной отделкой и красной прострочкой, а также рычаг коробки передач особого дизайна. Не исключено, что будут и другие изменения.
Как и фастбеку i30 Fastback N Line, Tucson, вероятно, доработают подвеску, выхлопную систему и улучшат отклик двигателя на нажатие педали газа. Ревизии подвергнутся и тормозные механизмы.
Ранее появилась информация, что у Tucson будет и полноценная N-версия. «Заряженный» Tucson N получит двигатель мощностью 345-лошадиных сил и сможет конкурировать с Cupra Ateca и Audi SQ5.
Помимо Tucson N Line, Hyundai покажет в Женеве новый умеренный гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором. В Европе уже продается аналогичная версия двухлитрового дизеля, но сейчас производитель может показать кроссовер с бензиновой силовой установкой.