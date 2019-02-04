«Заряженный» Hyundai Tucson N составит конкуренцию Audi SQ5

Издания Auto Express со ссылкой на собственные источники сообщает, что Tucson N оснастят 345-сильным двигателем. Кроссовер будет разгоняться до первой «сотни» менее чем за шесть секунд. Модель останется флагманом N-линейки Hyundai до тех пор, пока не состоится дебют гало-проекта — гибридного суперкара, способного составить конкуренцию Porsche и Ferrari.
Обычный Hyundai Tucson предлагается на российском рынке с 2,0-литровым «атмосферником» (150 сил), 177-сильным турбомотором семейства Gamma объемом 1,6 литра и 2,0-литровым дизелем мощностью 185 сил. «Атмосферник» сочетается с «механикой» или шестидиапазонным «автоматом», турбомотор — с семиступенчатым «роботом». Дизельный мотор — с новой восьмидиапазонной автоматической трансмиссией.
Начальная цена кроссовера составляет 1 444 000 рублей.
Ранее Hyundai объявила, что привезет в Россию хот-хэтч i30 N. Модель сертифицировали для отечественного рынка с двумя двигателями — 249 и 275 сил — и шестиступенчатой «механикой».